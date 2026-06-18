¿Mexicano que Planeó Ataque en Pelea de UFC en Casa Blanca Tenía Visa? Este Es su Estatus

El Departamento de Seguridad Nacional brinda más información sobre el ataque fallido a un espectáculo de artes marciales mixtas

Abraham Hermosillo Álvarez fue detenido por el FBI el 14 de junio. Foto: X @DHSgovAbraham Hermosillo Álvarez fue detenido por el FBI el 14 de junio. Foto: X @DHSgov

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El FBI detiene a Abraham Hermosillo, mexicano que presuntamente planeó un ataque en UFC en la Casa Blanca. ¿Tenía visa? Descubre los detalles del caso.

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¿Mexicano Acusado de Planear Ataque en Pelea de UFC en Casa Blanca Tenía Visa? Este Es su Estatus