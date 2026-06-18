¿Mexicano que Planeó Ataque en Pelea de UFC en Casa Blanca Tenía Visa? Este Es su Estatus

Este 18 de junio de 2026, autoridades estadounidenses dieron a conocer que un mexicano fue el presunto cabecilla del ataque fallido contra un espectáculo de artes marciales mixtas en la Casa Blanca.

A través de redes sociales, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos de América (EUA) brindó detalles sobre el hombre, presuntamente implicado en el ataque planeado a una pelea de la UFC, el cual fue frustrado por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) el 14 de junio.

Entre los detalles, reveló la identidad del sujeto, su nacionalidad y si tenía visa o cuál era su estatus migratorio en EUA.

¿Quién es el mexicano presuntamente implicado?

De acuerdo con las autoridades de la Unión Americana, se trata de Abraham Hermosillo Álvarez, de nacionalidad mexicana, quien fue arrestado desde el pasado 14 de junio.

“El presunto cabecilla del fallido ataque terrorista dirigido contra UFC Freedom 250 es un extranjero ilegal. Abraham Hermosillo Álvarez, de México, planeó, organizó y dirigió el ataque planeado. Fue arrestado por el FBI el 14 de junio, y el ICE ha presentado una orden de detención en su contra”, indicó el Departamento de Seguridad Nacional en la red social X.

¿Abraham Hermosillo tenía visa?

Según la información oficial, Hermosillo Álvarez no cumplió con salir del país cuando su visa de turista B2 expiró en 2001.

“Le fue otorgado DACA por la administración Obama. Este extranjero ilegal nunca debería haber sido permitido en nuestro país — y nos aseguraremos de que enfrente la justicia y sea rápidamente removido de nuestra nación”, manifestó la agencia estadounidense.

¿Qué pasó en la Casa Blanca?

El pasado 16 de junio, el director del FBI, Kash Patel, informó que se frustró un ataque contra un espectáculo de la UFC en uno de los patios de la Casa Blanca.

A ese evento acudieron el presidente estadounidense, Donald Trump, y otros altos cargos.

"Gracias a la rápida actuación de este FBI, de nuestros socios y del Departamento de Justicia en una operación que abarcó varios estados, varias personas están ahora bajo custodia y los ataques supuestamente planificados fueron frenados en seco", dijo Patel en X.

SPB