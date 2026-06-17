Cruce Fronterizo en Tijuana Hoy 17 de Junio de 2026: Tiempo de Espera en las Garitas

¿Mucho tráfico para cruzar? Consulta las filas de espera en las Garitas de Tijuana hoy miércoles 17 de Junio

Reporte de Garitas TijuanaReporte de Garitas Tijuana: Actualización de Filas y Tiempos | Foto: N+

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Cruce fronterizo en Tijuana: San Ysidro y Otay con largas esperas. ¿Sabías que la Ready Lane peatonal es de solo 1 minuto? Planifica tu cruce y evita sorpresas.

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