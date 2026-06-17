Reporte de Garitas Mexicali Hoy 17 de Junio del 2026: Actualización de Filas y Tiempos

¿Planeas cruzar hoy por las Garitas de Mexicali? Consulta los reportes en tiempo real

Reporte de Garitas Mexicali Hoy 21 de Mayo del 2026: Actualización de Filas y TiemposReporte de Garitas Mexicali Hoy 21 de Mayo del 2026: Actualización de Filas y Tiempos | Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

¿Cruzas por las Garitas de Mexicali hoy? Revisa los tiempos: hasta 2 horas 30 min en Mexicali Centro. Planifica tu cruce y usa carriles rápidos si puedes.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+