Reporte de Garitas de Tijuana En Vivo Hoy 18 de Junio: Tiempos de Espera en la Línea

¿Mucho tráfico para cruzar? Consulta las filas de espera en las Garitas de Tijuana hoy jueves 18 de Junio

Garitas Tijuana VehicularFoto: N+

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¡Atención! Hoy jueves 18 de junio, las garitas de Tijuana tienen tiempos de espera de hasta 2 horas. Planifica tu cruce y revisa los reportes en tiempo real para ahorrar tiempo.

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