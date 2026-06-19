Cruce Fronterizo en Mexicali Hoy 19 de Junio de 2026: Tiempo de Espera en las Garitas
¿Planeas cruzar hoy por las Garitas de Mexicali? Consulta los reportes en tiempo real hoy 19 de junio
¿Planeas cruzar hoy por las Garitas de Mexicali? Consulta los reportes en tiempo real hoy 19 de junio
La espera en los cruces fronterizos de las Garitas de Mexicali este viernes 19 de junio se presentan tiempos variables, de acuerdo con el reporte de garitas en vivo.
Carril Normal: 35 minutos | 1 línea abierta
SENTRI: 5 minutos | 2 líneas abiertas
Ready Lane: 35 minutos | 1 línea abierta
Carril Normal Peatonal: 5 minutos | 4 líneas abiertas
Carril Normal: 1 hora | 2 línea abierta
SENTRI: 5 minutos | 3 líneas abiertas
Ready Lane: 1 hora | 2 línea abierta
Carril Norma peatonal: 5 minutos | 3 líneas abierta
Ready Lane peatonal: 3 minutos | 5 líneas abierta
Autoridades recomiendan a las y los conductores planear su cruce con anticipación, considerar el uso de carriles rápidos cuando sea posible y mantenerse atentos a los reportes en tiempo real, ya que los tiempos pueden variar conforme avanza el día.
APG