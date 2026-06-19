Cruce Fronterizo en Mexicali Hoy 19 de Junio de 2026: Tiempo de Espera en las Garitas

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Reporte de Garitas Mexicali Hoy 21 de Mayo del 2026: Actualización de Filas y TiemposReporte de Garitas Mexicali Hoy 21 de Mayo del 2026: Actualización de Filas y Tiempos | Foto: N+
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