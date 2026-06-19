Hombre Muere Atropellado por Camión en Ciudad Juárez; Iba Acompañado de su Perro

Un hombre que caminaba con su perro fue atropellado por un camión de transporte de personal al intentar cruzar el Blvd. Manuel Talamás Camandari. Su mascota permaneció junto al cuerpo.

Mascota permaneció junto al cuerpoFoto: N+

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Hombre muere atropellado en Ciudad Juárez; su perro se queda junto al cuerpo. El camión no tenía placas y las cámaras podrían revelar más detalles. ¿Qué sucedió realmente?

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