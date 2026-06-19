Hombre Muere Atropellado por Camión en Ciudad Juárez; Iba Acompañado de su Perro

La madrugada del viernes 19 de junio, un hombre de entre 30 y 35 años de edad perdió la vida tras ser atropellado por una unidad de transporte de personal sobre el Blvd. Manuel Talamás Camandari, en Ciudad Juárez.

De acuerdo con las primeras versiones proporcionadas por las autoridades, la víctima había acudido a una farmacia para comprar medicamento y caminaba en compañía de su mascota. Al intentar cruzar nuevamente la vialidad, fue impactado por la pesada unidad, que lo proyectó varios metros. Debido a las lesiones sufridas, el hombre falleció en el lugar.

Mascota Permaneció Junto al Cuerpo

Tras el llamado, elementos de la Coordinación General de Seguridad Vial acudieron al sitio para resguardar la zona e iniciar el peritaje correspondiente que permita determinar cómo ocurrieron los hechos. Durante las labores de las autoridades, la mascota de la víctima permaneció a un costado del cuerpo sin alejarse del lugar.

Posteriormente, agentes de la Fiscalía General del Estado arribaron al sitio para realizar las primeras investigaciones y el levantamiento de evidencias. Asimismo, personal del Servicio Médico Forense efectuó el levantamiento del cuerpo para trasladarlo y practicarle la necropsia de ley. Tras estas acciones, la mascota huyó desorientada del lugar.

Camión No Contaba con Placas ni Número Económico

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad de la víctima ni han determinado quién tuvo la responsabilidad del accidente. Sin embargo, se informó que la unidad de transporte involucrada no contaba con placas de circulación ni número económico.

También se dio a conocer que en el lugar donde ocurrió el accidente existe una cámara de videovigilancia Centinela, además de cámaras pertenecientes a diversos establecimientos cercanos, las cuales podrían aportar evidencia para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.