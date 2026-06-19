Conductor Sufre Accidente Vial y Abandona Vehículo Prestado en Ciudad Juárez

La noche del jueves 18 de junio, un conductor en aparente estado de ebriedad protagonizó un accidente vial que terminó con su vehículo sobre el camellón central de la avenida De las Torres, en Ciudad Juárez.

De acuerdo con las primeras versiones proporcionadas por las autoridades, el hombre circulaba a exceso de velocidad sobre la avenida De las Torres y, antes de llegar al cruce con la calle Palacio de Mitla, perdió el control del automóvil.

Como consecuencia, el vehículo brincó el camellón central y terminó en sentido contrario a la circulación, obstruyendo uno de los carriles. Tras el percance, el conductor abandonó la unidad y huyó del lugar.

Dueño del Vehículo Quedó Retenido

Al sitio acudieron agentes de la Coordinación General de Seguridad Vial para realizar el peritaje correspondiente, luego de recibir un reporte al número de emergencias 911 por parte de automovilistas que presenciaron el accidente.

Posteriormente, tras concluir las labores periciales, las autoridades informaron que el propietario del vehículo acudió al lugar y declaró que había prestado el automóvil a uno de sus amigos. Sin embargo, el dueño de la unidad quedó retenido por las autoridades hasta que se cubran los daños ocasionados por el accidente.