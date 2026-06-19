Conductor Sufre Accidente Vial y Abandona Vehículo Prestado en Ciudad Juárez

El conductor en aparente estado de ebriedad, perdió el control de un vehículo que le había sido prestado y terminó sobre el camellón central. Luego del accidente, abandonó la unidad y huyó del lugar.

Conductor abandona vehículo tras accidenteFoto: N+

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Conductor en estado de ebriedad abandona vehículo prestado tras accidente en Ciudad Juárez. El dueño queda retenido hasta cubrir daños. ¿Qué sucederá después?

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