¿A Qué Hora Inicia la Marcha de la CNTE Hoy? Evita Esta Zona por Bloqueos en CDMX

Toma tus precauciones: Este viernes continuarán las movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en la Ciudad de México y se prevé que haya cortes viales; aquí te decimos a qué hora inicia la marcha de la CNTE Hoy, 19 de junio de 2026, y dónde habrá bloqueos, en CDMX.

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Plantón de la CNTE

La CNTE inició una huelga nacional el 1 de junio de 2026, para exigir al Gobierno federal la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y de la Reforma Educativa de 2009, como puntos principales, por lo que instalaron un plantón en calles del Centro Histórico de CDMX.

Ante la falta de acuerdos en las mesas de diálogo con la Secretaría de Gobernación (Segob), la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), los integrantes de la CNTE mantienen las protestas y el plantón en CDMX y otros estados como en Oaxaca y Guerrero.

Este viernes, la marcha de la CNTE por calles de la Ciudad de México será por otra causa: La conmemoración de los 10 años de la represión ocurrida el 19 de junio de 2016 en Asunción Nochixtlán, Oaxaca, evento en el que presuntamente fueron víctimas de un crimen de lesa humanidad por parte de autoridades federales y estatales, según la agenda de movilizaciones de hoy de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Con la marcha de hoy, los integrantes de la CNTE exigen justicia para las víctimas y sus familias.

Ruta y hora de la marcha de hoy

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Ciudad de México alertó a los ciudadanos por la marcha que la CNTE realizará hoy en la capital del país, a partir de las 10:00 horas.

La ruta de la marcha será del Ángel de la Independencia a la Secretaría de Gobernación (Segob), ubicada en la calle Abraham González 48, en la colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, detalló la SSC.

Además, a las 11:00 horas, la comisión negociadora de la CNTE acudirá a una mesa de diálogo en oficinas de la SEP, en la Avenida Universidad 1200, en la colonia Xoco, alcaldía Benito Juárez.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana no descartó afectaciones viales por posibles bloqueos de la CNTE, en las zonas donde realizará hoy sus protestas.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Marcha de la CNTE Hoy: Mapa con la Ruta de la Movilización en CDMX

Mapa de la ruta de la marcha de la CNTE

Mapa de la SEP en Avenida Universidad

RMT