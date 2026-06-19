¿A Qué Hora Inicia la Marcha de la CNTE Hoy? Evita Esta Zona por Bloqueos en CDMX

Entérate a qué hora es la marcha de la CNTE de hoy y la ruta por donde pasará la manifestación

Bloqueo de la CNTE en CDMX del 19 de junio 2029Bloqueo de la CNTE en CDMX del 19 de junio 2029. Foto: Cuartoscuro

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Este viernes, la CNTE marcha por justicia en CDMX. Conoce la ruta y evita bloqueos hoy. Mantente informado con N+.

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