Así Cotiza el Precio del Dólar Hoy Viernes 19 de Junio de 2026 en México y la Frontera Norte

Consulta el precio del dólar hoy viernes 19 de junio de 2026 en bancos y casas de cambio de México y la frontera norte.

Precio del dólar hoyFoto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

¿Sabías que hoy el dólar se cotiza a $17.34 en México? Descubre cómo varía en bancos y casas de cambio en la frontera norte. ¡Infórmate ahora!

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+