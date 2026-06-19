Temblor en México Hoy: Magnitud y Ubicación de Sismos este 19 de Junio 2026

Te decimos la magnitud y ubicación de los sismos registrados en las últimas horas en México hoy, 19 de junio de 2026

Simulacro en la CDMXSimulacro en la CDMX. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Hoy, 19 de junio de 2026, México fue sacudido por sismos en Chiapas y Oaxaca. Conoce la magnitud y ubicación exacta de estos temblores.

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