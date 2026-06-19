Temblor en México Hoy: Magnitud y Ubicación de Sismos este 19 de Junio 2026

Este viernes, 19 de junio de 2026, se han registrado varios sismos en México. Te decimos la magnitud y epicentro de los temblores de hoy.

Como todos los días, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) da a conocer el reporte de la sismicidad en nuestro país y detalla la magnitud y epicentro de los movimientos telúricos, aunque la mayoría son imperceptibles y por eso no se activa la alerta sísmica.

En N+ te damos el reporte de los temblores de magnitud mayor a 4.0, aunque se han registrado de menor intensidad durante la jornada de hoy. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, plataformas digitales y en vivo, a través de la señal de N+ FORO.

Sismos en México hoy

Durante la madrugada de hoy, el Sismológico informó sobre varios sismos en el país, los de magnitud mayor a 4.0 registrados en las últimas horas son:

A las 10:28 horas, se registró un sismo de magnitud 4.4 al suroeste de Puerto Vallarta, Jalisco, a 10 km de profundidad.

SISMO Magnitud 4.4 Loc 325 km al SUROESTE de PUERTO VALLARTA, JAL 19/06/26 10:28:55 Lat 19.04 Lon -107.86 Pf 10 km pic.twitter.com/6mOemAqb5H — Sismológico Nacional (@SSNMexico) June 19, 2026

A las 9:49 horas, se registró un sismo de magnitud 4.0 al oeste de San Marcos, Guerrero, a 13 km de profundidad.

SISMO Magnitud 4.0 Loc 4 km al OESTE de SAN MARCOS, GRO 19/06/26 09:49:27 Lat 16.78 Lon -99.42 Pf 13 km pic.twitter.com/oUwpTdr17q — Sismológico Nacional (@SSNMexico) June 19, 2026

A las 6:57 horas, se registró un sismo de magnitud 4.0 al suroeste de Tonalá, Chiapas, a 15 km de profundidad.

A las 2:37 horas, se registró un sismo de magnitud 4.2 al sureste de Salina Cruz, Oaxaca, a 16 km de profundidad.

Con información de N+

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