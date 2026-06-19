Temblor en México Hoy: Magnitud y Ubicación de Sismos este 19 de Junio 2026

Este viernes, 19 de junio de 2026, se han registrado varios sismos en México. Te decimos la magnitud y epicentro de los temblores de hoy.
Como todos los días, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) da a conocer el reporte de la sismicidad en nuestro país y detalla la magnitud y epicentro de los movimientos telúricos, aunque la mayoría son imperceptibles y por eso no se activa la alerta sísmica.
En N+ te damos el reporte de los temblores de magnitud mayor a 4.0, aunque se han registrado de menor intensidad durante la jornada de hoy. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, plataformas digitales y en vivo, a través de la señal de N+ FORO.
Sismos en México hoy
Durante la madrugada de hoy, el Sismológico informó sobre varios sismos en el país, los de magnitud mayor a 4.0 registrados en las últimas horas son:
A las 10:28 horas, se registró un sismo de magnitud 4.4 al suroeste de Puerto Vallarta, Jalisco, a 10 km de profundidad.
A las 9:49 horas, se registró un sismo de magnitud 4.0 al oeste de San Marcos, Guerrero, a 13 km de profundidad.
A las 6:57 horas, se registró un sismo de magnitud 4.0 al suroeste de Tonalá, Chiapas, a 15 km de profundidad.
A las 2:37 horas, se registró un sismo de magnitud 4.2 al sureste de Salina Cruz, Oaxaca, a 16 km de profundidad.
Con información de N+
Rar