Incendio Dentro de un Local Comercial Moviliza a Bomberos en León; Esto se Sabe

Un incendio dentro de un local comercial ubicado en calles de la colonia Diez de Mayo en León, Guanajuato, dejó daños materiales, bomberos extinguieron en fuego.

Incendio Dentro de un Local Comercial es Extinguido por Bomberos de LeónN+

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Bomberos de León controlan incendio en la colonia Diez de Mayo. Sin heridos, pero con pérdidas materiales. Descubre qué sucedió.

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Local Comercial en León Sufre Incendio: Bomberos en Acción