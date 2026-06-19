Incendio Dentro de un Local Comercial Moviliza a Bomberos en León; Esto se Sabe

La mañana de este viernes 19 de junio, se registró un incendio dentro de un local comercial que se encuentra en la colonia Diez de Mayo en León, Guanajuato.

Alrededor de las 6:40 de la mañana, vecinos de las calles Madre Tierra y el bulevar Timoteo Lozano, se percataron de que salía mucho humo de adentro de un local.

Vecinos pidieron el apoyo de elementos de Bomberos de León

Por lo que llamaron a la Central de Emergencias 911, donde pidieron el apoyo de elementos de Bomberos de León. Al lugar arribaron los socorristas, quienes al intentar abrir el local, tumbando la puerta, llegaron los propietarios, quienes abrieron el comercio.

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Los integrantes de bomberos entraron al lugar, con herramientas para extinguir el fuego, lo que lograron minutos después de combatir las llamas.

No se registraron personas lesionadas, solo pérdidas materiales

El incidente dejó solamente pérdidas materiales de las cuales hasta el momento se desconoce el costo de lo quemado. Los hechos provocaron que un tramo del bulevar Timoteo Lozano, casi llegando a la altura de la calle Madre Tierra.