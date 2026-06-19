Sheinbaum Habla sobre ‘Merlín’: Esto Dijo de “la Mascota que No Estaba Contemplada”

A un día del triunfo de México frente a Corea del Sur y de los festejos de miles de aficionados mexicanos, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó este viernes 19 de junio de 2026 la felicidad que se vive en el país por el Mundial de Futbol, e incluso habló de “la mascota que no estaba contemplada”.

Es decir, hizo referencia al pato Merlín, que se ha vuelto una estrella viral del Mundial 2026 tras ser captado con su playera de la Selección Mexicana durante la fiesta futbolera en las calles de la Ciudad de México (CDMX).

“Se volvió viral una mascota que no estaba contemplada. Merlín se volvió famosísimo, muchas felicidades (...) Solo en México”, expresó la mandataria nacional durante su conferencia de prensa mañanera de hoy.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. El Pato 'Merlín', la Estrella Más Viral del Mundial 2026: Entrevista N+

¿Estará Merlín en la mañanera?

Sheinbaum Pardo dijo que invitará a los dueños de Merlín —Carla y su hijo Cristian— a que lleven al famoso pato a la conferencia de prensa en Palacio Nacional.

También habló sobre lo que ha significado su presencia en los festejos mundialistas, pues ya hay venta de productos con su imagen.

“Ayer estaba viendo una foto de patos con las distintas camisetas de la liga de Canadá, creo, que ya se venden. Entonces, es un símbolo pequeñito de nuestra cultura, de cómo somos, no hay mejor propaganda que la de boca a boca”, manifestó.

¿Quién es el pato Merlín?

Merlín saltó a la fama en redes sociales luego de su participación en los festejos por el triunfo de México vs Sudáfrica, en la inauguración del Mundial 2026.

En distintas entrevistas con N+, Carla y su hijo Cristian contaron todos los detalles sobre su mascota.

Merlín tiene dos años con ellos y desde entonces se ha convertido en parte de la familia. Y no solo aprovechó para vestir ahora la playera de la Selección Mexicana, sino que diario usa camisetas.

“Siempre porta una playera, una camisa y trato de tenerlo muy guapo”, declaró Carla a Danielle Dithurbide para Despierta.

Contó que el día de la inauguración del Mundial, fueron a los festejos al Ángel de la Independencia, pero nunca pensaron que los grabarían y que se haría viral.

Carla y Cristian se dedican a vender aguas y refrescos en calles de la CDMX y Merlín los acompaña todos los días.

En otra entrevista, para N+ FORO, Carla contó que Merlín come comida especial, charales, proteínas, frutas, verduras y, una vez a la semana, un taco de carnitas. Mientras que Cristián platicó que Merlín duerme con él y le da besos.

SPB