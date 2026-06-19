Sheinbaum Habla sobre ‘Merlín’: Esto Dijo de “la Mascota que No Estaba Contemplada”

La presidenta de México destaca también la felicidad en el país por el triunfo de la Selección Mexicana en lo que va del Mundial 2026

El pato Merlin, con la casaca de la selección de México, frente a un café de la Ciudad de México. Foto: APEl pato Merlin, con la casaca de la selección de México, frente a un café de la Ciudad de México. Foto: AP

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La presidenta Sheinbaum celebra la felicidad en México por el Mundial 2026 y el fenómeno viral del pato Merlín, la mascota inesperada que se robó el show con su camiseta de la Selección Mexicana.

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