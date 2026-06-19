Choque Entre Dos Tráileres y Un Automóvil Deja Seis Lesionados en Apodaca, Nuevo León

Un fuerte accidente registrado la mañana de este viernes 19 de junio sobre la carretera a Laredo, en dirección hacia Ciénega de Flores, dejó un saldo de seis personas lesionadas y una importante afectación vial en la zona. El percance ocurrió en territorio del municipio de Apodaca, a la altura del área cercana al aeropuerto.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Deja Choque de Tráiler y Carro, Colapso Vial; Hay 6 Heridos en Carretera a Laredo en Apodaca

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente involucró a un vehículo compacto y dos tráileres. En la unidad particular viajaban seis personas, quienes resultaron con las lesiones de mayor consideración y requirieron atención médica inmediata por parte de los cuerpos de emergencia.

Elementos de Protección Civil de Ciénega de Flores acudieron al lugar para brindar auxilio a los afectados. Uno de los jóvenes lesionados tuvo que ser trasladado en ambulancia a un hospital, mientras que otras unidades médicas ya habían retirado previamente a los primeros heridos para recibir atención especializada.

En el sitio también se presentaron elementos de Fuerza Civil y de la Guardia Nacional, quienes coordinaron las labores de auxilio y seguridad para evitar nuevos incidentes en la zona.

Según la información preliminar, el vehículo compacto impactó inicialmente contra un tráiler de carga color azul. Tras el choque, el conductor perdió el control de la unidad, derrapó y dio un par de volteretas sobre la carpeta asfáltica.

Posteriormente, el automóvil invadió otro carril de circulación y fue embestido por un segundo tráiler. Como consecuencia del impacto, uno de los vehículos pesados derramó combustible sobre la vía, lo que complicó las labores de atención y limpieza en el lugar.

Los daños materiales fueron considerables. Fragmentos de las unidades involucradas quedaron esparcidos a lo largo de varios metros de la carretera.

Tráfico se extiende por varios kilómetros

Debido al accidente, las autoridades mantuvieron únicamente un carril habilitado para la circulación, provocando un severo congestionamiento vehicular que se extendió por varios kilómetros.

La situación afectó principalmente a los automovilistas que se desplazaban desde Monterrey con destino a Ciénega de Flores, Zuazua y otros municipios del norte del estado.

Con información de Ray Elizalde/ Noticias N+