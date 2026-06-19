Choque Entre Dos Tráileres y Un Automóvil Deja Seis Lesionados en Apodaca, Nuevo León

Un accidente entre un vehículo compacto y dos tráileres en la carretera a Laredo, en Apodaca, dejó seis personas lesionadas.

Accidente deja seis personas lesionadas en carreteraFoto: N+

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Accidente en Apodaca: seis lesionados tras el choque de un vehículo compacto con dos tráileres. Conoce los detalles de este incidente que paralizó el tráfico.

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