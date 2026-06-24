España vs Uruguay: Estos Serán los Cierres Viales en Guadalajara

El viernes 26 de junio, se llevará a cabo el partido de España vs Uruguay, por lo que se prevén cierres viales en la Zona Metropolitana de Guadalajara. Aquí te decimos cuáles son.

España se enfrentará a Uruguay en la Sede Guadalajara el próximo 26 de junio a las 06:00 de la tarde, siendo el último partido en la Perla Tapatía, el cual, podrán disfrutar en las pantallas públicas que estarán dispersas en La Minerva, Plaza de la Liberación, Plaza Guadalajara y el Hospicio Cabañas.

¿Qué calles estarán cerradas en Guadalajara por el partido de España vs Uruguay?

Debido a este encuentro deportivo se prevé el cierre en el Circuito JVC, que rodea el estadio. Además, en las zonas cercanas, se establecen restricciones totales con hasta 48 horas de anticipación. El área conocida como Última Milla cuenta con acceso exclusivo para personas con boleto o acreditación de la organización.

Como parte de las medidas de movilidad, la lateral de avenida Vallarta, a la altura de Periférico, permanece cerrada para evitar el ingreso de vehículos hacia la zona del estadio.

Asimismo, se activa un contraflujo en las avenidas Guadalupe e Inglaterra siete horas antes del partido.