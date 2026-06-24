España vs Uruguay: Estos Serán los Cierres Viales en Guadalajara

El partido entre España y Uruguay provocará cierres viales, restricciones de acceso y contraflujos en las inmediaciones del estadio y avenidas clave de Guadalajara.

Tráfico GuadalajaraFoto: N+

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