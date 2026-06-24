Muere Reo de Puente Grande Mientras Era Trasladado a un Hospital de Guadalajara; Eso se Sabe

Un reo de Puente Grande murió tras una volcadura mientras era trasladado a un hospital de Guadalajara por diferentes padecimientos que sufría

VolcaduraFoto: N+

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Tragedia en la madrugada: un reo de 57 años fallece en accidente de ambulancia en Guadalajara. Custodio y enfermera resultan heridos. Conoce más detalles.

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