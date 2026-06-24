Muere Reo de Puente Grande Mientras Era Trasladado a un Hospital de Guadalajara; Eso se Sabe

El interno de Puente Grande que murió en una volcadura mientras era trasladado a recibir atención médica a un hospital de Guadalajara, estaba cumpliendo una pena por homicidio calificado.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del 23 de junio, en el cruce del as avenidas Federalismo y Juárez, en el centro de la Perla Tapatía.

El reo, de 57 años, sufrió una descomposición por varios padecimientos que sufría, por lo que se decidió trasladarlo hasta un hospital de tercer nivel, pero al llegar al cruce antes mencionado, la ambulancia en la que iba a bordo fue impactada por una camioneta familiar.

Después del incidente, los tripulantes de la parte trasera de la ambulancia resultaron lesionados: el interno, un custodio y una enfermera, mientras que el reo murió.

Los lesionados fueron enviados a un puesto de socorros. Las autoridades penitenciarias informaron que el custodio ya fue dado de alta mientras que la enfermera permanece hospitalizada, su estado de salud es reservado.

Las autoridades no precisaron cuánto tiempo le faltaba al reo para cumplir con su pena, pero sí confirmaron que todavía estaba lejos de llegar a esta fecha.

Por su parte, el conductor de la camioneta familiar se encuentra bajo el resguardo de las autoridades mientras se continúa con los peritajes para deslindar responsabilidades.