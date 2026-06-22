Cambios en Rutas del Transporte Público por Concierto de Alejandro Fernández en La Minerva

La Secretaría de Transporte de Jalisco informó que algunas rutas del transporte público modificarán temporalmente sus recorridos debido a los conciertos programados en la glorieta de La Minerva, como parte de las actividades relacionadas con la celebración mundialista en Guadalajara.

Siteur anunció cambios en sus rutas por conciertos

A través de redes sociales, la dependencia pidió a la ciudadanía tomar precauciones y planear con anticipación sus traslados, ya que los ajustes podrían generar cambios en los tiempos habituales de recorrido.

Las modificaciones serán provisionales y estarán vigentes únicamente durante los eventos masivos que se realizarán en la zona. Las rutas afectadas tendrán desvíos para garantizar la movilidad y la seguridad de los asistentes, así como para facilitar los operativos viales implementados alrededor de La Minerva.

Las autoridades detallaron que algunas unidades cambiarán su trayecto en vialidades como avenida Ignacio L. Vallarta, avenida México, avenida de las Américas, avenida José María Morelos, avenida López Mateos, avenida Niños Héroes y avenida De los Arcos, entre otras.

La Secretaría de Transporte recomendó a los usuarios consultar previamente los mapas de desvíos y considerar tiempo adicional para llegar a sus destinos, especialmente quienes transiten por los alrededores de La Minerva durante las horas de mayor afluencia.

La dependencia reiteró que el objetivo es garantizar la movilidad de los usuarios y reducir las afectaciones al tránsito mientras se desarrolla el concierto de Alejandro Fernández