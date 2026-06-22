Cambios en Rutas del Transporte Público por Concierto de Alejandro Fernández en La Minerva

Unidades del transporte público en Guadalajara realizarán cambios en sus rutas por el concierto de Alejandro Fernández en La Minerva

Cambios en transporte público por conciertos en La MinervaFoto: N+

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Estos son los cambios que se realizarán en el transporte público por el concierto de Alejandro Fernández en La Minerva, en Guadalajara

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