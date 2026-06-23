300 Migrantes Terminan Huelga de Hambre en Centro de Detención de Nueva Jersey, EUA

Ha finalizado la huelga de hambre emprendida por migrantes al interior del centro de detención Delaney Hall, en Newark, Nueva Jersey. Activistas denuncian que la protesta finalizó por temor a las represalias del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

El centro de detención Delaney Hall fue el centro de las protestas entre activistas y elementos de ICE en Newark.

Ras Baraka, alcalde de Newark, denunció posibles maltratos hacia migrantes en el centro de detención operado por la empresa Geo Group.

El estado de Nueva Jersey presentó una denuncia formal contra Geo Group donde exigía que se permitiera el ingreso de inspectores estatales de Salud.

Denuncian presiones para terminar huelga de hambre en Delaney Hall

A un mes de su inicio, terminó la huelga de hambre emprendida por migrantes detenidos en Delaney Hall. Según informó la agencia EFE, los detenidos volvieron a comer y a realizar tareas sin que se resolvieran sus demandas, que incluían atención médica, el fin de los malos tratos y el acceso a agua potable. Los migrantes también exigían una mejor alimentación y que se liberara a los menores de edad y los enfermos detenidos.

La protesta inició el 22 de mayo y fue respaldada por activistas locales, quienes se manifestaron al exterior de Delaney Hall. Durante estas protestas se registraron violentos choques entre agentes de ICE y los manifestantes.

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Este lunes 22 de junio, grupos activistas dieron a conocer que la huelga en Delaney Hall terminó “debido a las medidas disciplinarias y a la intimidación impuestas por los guardias de seguridad”.

Sally Pillay, de la organización Eyes on ICE, declaró al diario New Jersey Monitor:

“Debido a las tácticas de intimidación y a las consecuencias disciplinarias que supone para las personas ser puestas en aislamiento, ahora han recurrido a volver a sus trabajos y a comer”.

Más de 300 inmigrantes participaron en la huelga. Algunos de ellos fueron trasladados a otros centros en un intento de poner fin a la protesta en Delaney Hall, el mayor centro de detención de la costa este, con una capacidad para mil 196 personas.

Continúan denuncias por maltratos en centro de detención de Newark

La administración de Delaney Hall ha restablecido las visitas a los detenidos, que fueron suspendidas durante la huelga. No obstante mantiene varias restricciones: solo se permiten visitas dos veces por semana en algunas unidades, por no más de 30 minutos y solo para familiares directos incluidos en una lista aprobada por Geo Group.

El domingo pasado, durante el Día del Padre, cerca de 80 personas acudieron a visitar a sus seres queridos en Delaney Hall. A unas 30 personas se les negó la entrada, pues desconocían las nuevas directrices para las visitas.

Pillay también denunció además que se ha impedido a los migrantes hablar con miembros del Congreso que realizan visitas de supervisión en Delaney Hall. Según declaró la activista, los detenidos deben firmar un documento de renuncia a su derecho a la privacidad, disponible únicamente en inglés, antes de poder reunirse con los congresistas.

A principios de junio, el estado de Nueva Jersey presentó una demanda contra la administración de Delaney Hall, donde exigía acceso total a inspectores sanitarios.

Por su parte, Ras Baraka, alcalde demócrata de Newark, denunció en los mismos días que Geo Group había incumplido con las ordenazas municipales y retomó la denuncia de posibles maltratos a los detenidos. El hijo del célebre poeta Amiri Baraka calificó como “precupantes” las denuncias por abusos psicológicos y falta de atención médica.

Con información de EFE y AP