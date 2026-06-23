300 Migrantes Terminan Huelga de Hambre en Centro de Detención de Nueva Jersey, EUA

Activistas denuncian que la protesta al interior del centro en Delaney Hall, en Newark, Nueva Jersey, terminó por temor a represalias de ICE

Silueta de un detenido en el centro de detención Delaney Hall de Nueva JerseyTermina huelga de hambre en centro de detención de Newark, Nueva Jersey. Foto: Reuters

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Huelga de hambre en centro de detención de Newark finaliza tras presiones. Activistas alertan sobre intimidación y restricciones a visitas. Descubre los detalles de esta preocupante situación.

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