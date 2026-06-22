Habrá Más Pantallas en Guadalajara Donde Ver el Mundial 2026 Gratis: Ubicaciones y Horarios

Colocarán más pantallas en Guadalajara para que más aficionados puedan disfrutar de los partidos del Mundial 2026

La MinervaFoto: Policía de Guadalajara

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Más pantallas en Guadalajara para el Mundial 2026: Plaza Guadalajara, Hospicio Cabañas y La Minerva serán los puntos clave para disfrutar los partidos.

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