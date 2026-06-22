Habrá Más Pantallas en Guadalajara Donde Ver el Mundial 2026 Gratis: Ubicaciones y Horarios

En Guadalajara ampliarán la capacidad para recibir aficionados y puedan disfrutar del Mundial 2026, y esto incluye la instalación de más pantallas para que las personas que no alcancen a ingresar al Fan Festival, puedan ver los partidos.

¿En dónde se colocarán las pantallas?

Ante la gran cantidad de personas que acuden y que en ocasiones han saturado la zona centro de Guadalajara, sobre todo en los partidos de México, autoridades tomaron la decisión de instalar dos pantallas más: una estará en la plaza Guadalajara y otra a unos metros del Hospicio Cabañas.

También se habilitarán dos pantallas más en el área de la glorieta de La Minerva.

“Esto, pues también ayuda a desahogar, y lo que es los otros dos partidos, en donde pueda festejar Colombia y todo, habrá un DJ y habrá, pues eventos musicales para que se diviertan”, manifestó Juan José Frangie, alcalde de Zapopan.

En este sentido, el alcalde de Zapopan señaló que se ampliarán los operativos tanto de seguridad como de Protección Civil en estas áreas, ya que en días pasados, en el primer cuadro de la ciudad, se registró el ingreso de aficionados por unas vallas.

“El comportamiento de masas es completamente diferente. Una persona en una masa no razona de la misma manera que individual. Lo que estamos haciendo es buscar un mecanismo que les permita a las personas, conforme vayan llegando, ir siendo notificadas de aforo. Digo, llegas ahí, ves las pantallas que ya están en rojo y qué está cancelado, pues ya no tienes como muchas opciones”, explicó Sergio Ramírez López, director de Protección Civil Jalisco.

Ramírez López aseguró que lo ocurrido era previsible y que estas vallas funcionan para amortiguar este tipo de comportamientos.