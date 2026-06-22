Feria de Atlixco 2026 en Puebla: Presentan Cartelera Completa de Artistas, Fechas y Boletos

Puebla se vestirá de manteles largos tras la llegada de la Feria de Atlixco 2026, en N+ te decimos qué artistas se presentará en el Teatro del Pueblo, el costo de los boletos y todo lo que debes de saber antes de asistir a esta fiesta poblana.
El Ayuntamiento de Atlixco reveló la cartelera completa de esta edición, en donde resaltan los nombres de Yuri, El Bebeto, Molotov y muchos artistas más de diferentes géneros de música.
Conciertos, lucha libre, juegos mecánicos y mucho más entretenimiento llega a la Feria de Atlixco 2026 del 18 al 26 de julio; Además, podrás disfrutar de la gastronomía atlixquense durante la tradicional verbena.
También podrás tomarte una serie de fotografías en las calles de este hermoso Pueblo Mágico ubicado a solo 50 minutos del Centro Histórico de Puebla y a tres horas de la CDMX, el cual tiene unas vistas espectaculares del volcán Popocatépetl.
Cartelera completa de la Feria de Atlixco 2026 en Puebla
Conoce la cartelera completa de la Feria de Atlixco 2026 en donde habrá espectáculos para todas las edades del 18 al 26 de julio en el Centro de Convenciones.
Sábado 18 de julio: Los Acosta
Domingo 19 de julio: Sonido El Famoso
Lunes 20 de julio: Mara Escalante
Martes 21 de julio: Lucha Libre con Alberto El Patrón
Miércoles 22 de julio: Aarón y su Grupo Ilusión
Jueves 23 de julio: Yuri
Viernes 24 de julio: El Bebeto
Sábado 25 de julio: Obra de Teatro Infantil "Patrulla Cachorro" Tributo
Domingo 26 de julio: Molotov
La entrada al Teatro del Pueblo de la Feria de Atlixco 2026 tendrá un costo de 50 pesos, y se recomienda llegar con tiempo de anticipación pues se comenzará a ingresar al recinto mediante una fila previa.
¿Qué hacer en el Pueblo Mágico de Atlixco en Puebla?
El Pueblo Mágico de Atlixco es conocido por sus hermosas vistas del volcán Popocatépetl, su clima agradable casi todo el año, su rica gastronomía y su gran variedad en flores, si planeas visitarlo estas son las cinco cosas imperdibles para conocer.
Subir al Cerro de San Miguel
Ir a comprar plantas o flores a un vivero
Caminar por el centro histórico
Probar la cecina atlixquense, tlacoyos y antojitos poblanos
Visitar La Escalera Ancha
Con información de N+
MCS