Feria de Atlixco 2026 en Puebla: Presentan Cartelera Completa de Artistas, Fechas y Boletos

Puebla se vestirá de manteles largos tras la llegada de la Feria de Atlixco 2026, en N+ te decimos qué artistas se presentará en el Teatro del Pueblo, el costo de los boletos y todo lo que debes de saber antes de asistir a esta fiesta poblana.

El Ayuntamiento de Atlixco reveló la cartelera completa de esta edición, en donde resaltan los nombres de Yuri, El Bebeto, Molotov y muchos artistas más de diferentes géneros de música.

Conciertos, lucha libre, juegos mecánicos y mucho más entretenimiento llega a la Feria de Atlixco 2026 del 18 al 26 de julio; Además, podrás disfrutar de la gastronomía atlixquense durante la tradicional verbena.

También podrás tomarte una serie de fotografías en las calles de este hermoso Pueblo Mágico ubicado a solo 50 minutos del Centro Histórico de Puebla y a tres horas de la CDMX, el cual tiene unas vistas espectaculares del volcán Popocatépetl.

Cartelera completa de la Feria de Atlixco 2026 en Puebla

Conoce la cartelera completa de la Feria de Atlixco 2026 en donde habrá espectáculos para todas las edades del 18 al 26 de julio en el Centro de Convenciones.

Sábado 18 de julio: Los Acosta

Domingo 19 de julio: Sonido El Famoso

Lunes 20 de julio: Mara Escalante

Martes 21 de julio: Lucha Libre con Alberto El Patrón

Miércoles 22 de julio: Aarón y su Grupo Ilusión

Jueves 23 de julio: Yuri

Viernes 24 de julio: El Bebeto

Sábado 25 de julio: Obra de Teatro Infantil " Patrulla Cachorro " Tributo

Domingo 26 de julio: Molotov

La entrada al Teatro del Pueblo de la Feria de Atlixco 2026 tendrá un costo de 50 pesos, y se recomienda llegar con tiempo de anticipación pues se comenzará a ingresar al recinto mediante una fila previa.

🎡🌸 ¡Atlixco ya está listo para celebrar en grande! 🌸🎶

Del 18 al 26 de julio, vive la Feria de Atlixco 2026 en el Centro de Convenciones y disfruta de una cartelera para todos los gustos: música, espectáculo, lucha libre, entretenimiento familiar y mucho más. pic.twitter.com/GMgHhXtru4 — H. Ayuntamiento Atlixco (@AtlixcoAyto) June 21, 2026

¿Qué hacer en el Pueblo Mágico de Atlixco en Puebla?

El Pueblo Mágico de Atlixco es conocido por sus hermosas vistas del volcán Popocatépetl, su clima agradable casi todo el año, su rica gastronomía y su gran variedad en flores, si planeas visitarlo estas son las cinco cosas imperdibles para conocer.

Subir al Cerro de San Miguel

Ir a comprar plantas o flores a un vivero

Caminar por el centro histórico

Probar la cecina atlixquense, tlacoyos y antojitos poblanos

Visitar La Escalera Ancha

Con información de N+

MCS