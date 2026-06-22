Shakira Apoya a Messi en Partido de Argentina y le Dedica Emotivo Mensaje: “Muy Orgullosa de Ti”

La cantante colombiana Shakira se convirtió en una de las figuras más comentadas del partido entre Argentina y Austria en el Mundial 2026, luego de presenciar en vivo el histórico doblete de Lionel Messi que lo coronó como el máximo goleador de todos los tiempos en Copas del Mundo.

Shakira asistió al AT&T Stadium de Dallas acompañada por sus hijos Milan y Sasha, y la transmisión oficial la captó en tres momentos distintos durante el encuentro, generando euforia entre los aficionados presentes. Cada vez que su imagen apareció en las pantallas gigantes, el estadio estalló en ovaciones, a lo que la artista respondió enviando besos a la tribuna.

La presencia de Shakira en Texas no fue casual: la cantante tiene programado un concierto en Dallas el martes 23 de junio, dentro de la etapa estadounidense de su gira "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour".

Uno de los momentos que más circuló en redes sociales fue cuando Milan le dio un cariñoso beso en la mejilla a su madre al notar que estaban siendo grabados, una escena que se volvió viral de inmediato.

¿Qué le dijo Shakira a Messi?

Al terminar el partido, Shakira usó sus redes sociales para dedicarle un mensaje directo al capitán argentino. Sus palabras fueron contundentes y emotivas: "Muy orgullosa de ti, Leo, y de todo lo que estás logrando por tu familia, tu país y por todos los latinos!!! Tu entrega y dedicación son un ejemplo para muchos. ¡Sigue brillando!"

La publicación se convirtió rápidamente en uno de los comentarios más destacados de la noche mundialista. No fue la primera vez que Shakira expresó su admiración por Messi durante este torneo: tras el debut de Argentina ante Argelia, ya había publicado una historia en Instagram con una foto del 10 y el mensaje "Magia pura".

El contexto del elogio es todavía más poderoso si se considera lo que Messi logró sobre el terreno de juego. Con su doblete ante Austria, el capitán de la Albiceleste se convirtió en el máximo goleador en solitario de la historia de los Mundiales al llegar a 18 anotaciones, además de romper marcas de partidos jugados, partidos ganados y minutos disputados en la historia del torneo.

El vínculo de Shakira con la Copa del Mundo es largo y profundo. Su nombre quedó ligado para siempre al himno de Sudáfrica 2010, Waka Waka, y repitió protagonismo en Brasil 2014 con La La La. En este Mundial 2026, es intérprete de Dai Dai, tema oficial del torneo.