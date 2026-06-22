Shakira Apoya a Messi en Partido de Argentina y le Dedica Emotivo Mensaje: “Muy Orgullosa de Ti”

Shakira estuvo en el AT&T Stadium de Dallas con sus hijos y, tras el doblete de Messi que lo convirtió en el máximo goleador de la historia, le escribió: "Muy orgullosa de ti, Leo".

shakira-mensaje-messi-record-goleador-mundial-2026Foto: REUTERS

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Shakira y sus hijos presencian el hito de Messi en Dallas. La cantante, ligada al Mundial desde 2010, le dedica un mensaje conmovedor al capitán argentino. Más detalles aquí.

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