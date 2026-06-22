Ángela Aguilar Celebra a Pepe Aguilar en el Día del Padre; ¿Qué Pasó con Christian Nodal?

Ángela Aguilar dedicó emotivos mensajes en Instagram a su papá Pepe Aguilar por el Día del Padre, pero no publicó ningún mensaje para su esposo Christian Nodal, padre de la pequeña Inti.

angela-aguilar-celebra-pepe-aguilar-dia-del-padre-ignora-nodalFoto: GettyImages

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Ángela Aguilar celebra a Pepe Aguilar en el Día del Padre con emotivos mensajes, pero sorprende al no mencionar a su esposo Christian Nodal. ¿Qué ocurrió entre ellos?

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