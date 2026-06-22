Ángela Aguilar Celebra a Pepe Aguilar en el Día del Padre; ¿Qué Pasó con Christian Nodal?

Ángela Aguilar aprovechó el Día del Padre para rendir un emotivo homenaje público a su papá, Pepe Aguilar, a través de sus historias de Instagram. Sin embargo, la llamativa ausencia de cualquier mensaje hacia su esposo, Christian Nodal, no pasó desapercibida entre sus seguidores.

La cantante compartió una recopilación de fotografías junto a su padre tomadas a lo largo de sus vidas, acompañada con fragmentos de la versión que él grabó del clásico "Contigo aprendí". Además, subió una postal en la que aparece únicamente el intérprete de "Por mujeres como tú", sobre la cual escribió: "Ícono viviente". Para cerrar su tributo, reposteó un video elaborado por su club de fans "Angelitas VIP's", donde se recopilan momentos significativos entre padre e hija.

¿Y Nodal?

La demostración de amor hacia su padre, contrastó con el silencio que mantuvo hacia Nodal, quien es padre de la pequeña Inti, su hija con la cantante argentina Cazzu. Ambos debutaron en la paternidad en septiembre de 2023, apenas unos meses antes de que su romance concluyera.

La reacción de Ángela ante el embarazo de Cazzu quedó registrada en declaraciones que hizo en su momento a la prensa: "Estaba viendo mi TikTok, y de repente nada más veo que le hace así y se ve la panza, y yo: '¡Voy a ser tía!'", comentó en aquel entonces.

Desde que Ángela y Nodal confirmaron su relación, la cantautora no ha hecho referencia pública a su esposo en su rol como padre, y se desconoce si ambos han convivido con la niña.

Lo que sí se sabe es que, en mayo pasado, Nodal logró reunirse con Inti en medio de la disputa legal que mantiene con Cazzu por la convivencia con su hija. Según reveló un programa de televisión, el encuentro ocurrió en un hotel de Houston, ciudad a la que la Cazzu había viajado para ofrecer un concierto, y se trataría de la primera vez que padre e hija se veían en aproximadamente un año. Christian incluso mostró en redes sociales el cuarto que tiene preparado para Inti en la casa que comparte con Ángela.

Al momento, se desconoce si Nodal tuvo contacto con su hija con motivo del Día del Padre.