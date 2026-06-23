Presunto Feminicidio en Gómez Palacio: Hallan a Mujer Sin Vida Dentro de su Casa

El cuerpo de la mujer fue encontrado dentro de una casa del Fraccionamiento Residencial Campanario II en Gómez Palacio

El cuerpo de la mujer fue encontrado dentro de una casa del Fraccionamiento Residencial Campanario II en Gómez PalacioFoto: N+

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