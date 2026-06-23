Presunto Feminicidio en Gómez Palacio: Hallan a Mujer Sin Vida Dentro de su Casa

La tarde de este 22 de junio del 2026 se registró un presunto feminicidio en el fraccionamiento Residencial Campanario II, en el municipio de Gómez Palacio, lo que movilizó a corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia hasta el lugar de los hechos.

La occisa fue identificada como Seferina, de 46 años, quien fue encontrada sin vida y envuelta en una sábana al interior de una vivienda del citado sector habitacional.

En el interior del domicilio también fue localizado su pareja sentimental, identificado como Marco Enrique, de 51 años, quien presentaba lesiones provocadas con un objeto punzocortante en el tórax, por lo que fue auxiliado por paramédicos.

El hallazgo fue realizado por la hermana de la víctima, quien, al no poder comunicarse con ella y preocupada por su situación, decidió forzar la puerta para ingresar al inmueble, donde descubrió la escena y dio aviso a las autoridades.

De acuerdo con el testimonio de una vecina, la pareja sentimental de la mujer era un hombre violento y presuntamente le había dicho a su hijo de 9 años que regresara después de tres horas, situación que ahora forma parte de las investigaciones.

Al lugar arribaron elementos de distintas corporaciones de seguridad y personal de peritos, quienes realizaron las diligencias correspondientes para el levantamiento de indicios y posteriormente trasladaron el cuerpo al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para la práctica de la necropsia de ley.

Por su parte, el presunto agresor fue trasladado por elementos de la Cruz Roja a un hospital de la localidad para recibir atención médica, mientras las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

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De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron sobre la calle del Abeto, donde vecinos alertaron a las autoridades tras observar que un hombre habría introducido por la fuerza a la víctima a un domicilio.

Según la información preliminar, una vez dentro del inmueble, el sujeto presuntamente la agredió físicamente y posteriormente le disparó con un arma de fuego.

Al lugar acudieron elementos de distintas corporaciones de seguridad y servicios de emergencia, mientras personal de la FGEC realiza las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos.