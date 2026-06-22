Diego Boneta Reacciona a Reportes de Hospitalización de Luis Miguel: Esto Dijo

La salud de Luis Miguel ha vuelto a estar en el centro de la conversación mediática, luego de que surgieran reportes de que el cantante se encuentra hospitalizado en Nueva York tras supuestamente ser sometido a una cirugía del corazón.

En este contexto, Diego Boneta, el actor que lo interpretó en la aclamada serie biográfica del cantante reaccionó a estos reportes. Su respuesta dejó ver que la noticia lo tomó completamente por sorpresa.

¿Qué dijo Diego Boneta sobre la salud de Luis Miguel?

Al ser cuestionado sobre los reportes que señalan que Luis Miguel habría enfrentado un problema cardíaco durante su estancia en Nueva York, Boneta se mostró sorprendido y aseguró que desconocía por completo la información. cafenegroportal

"No tenía idea. Oigan, no tenía la más remota idea, obviamente que le deseo que… Todo lo mejor, que se recupere. La verdad es que no tenía idea de esto. La salud es lo más importante y realmente espero que se pueda recuperar pronto", expresó con evidente sorpresa.

El encuentro con la prensa también dio pie para hablar de su vida personal. Boneta se refirió al fin de su relación con Renata Notni y reconoció que atravesar una ruptura nunca es sencillo, aunque dejó claro que está en paz con la decisión que ambos tomaron: "Soy un ser humano, claro que cualquier ruptura no es fácil, pero me siento muy tranquilo y con mucha paz de que fue la decisión correcta".