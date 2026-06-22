Diego Boneta Reacciona a Reportes de Hospitalización de Luis Miguel: Esto Dijo

Diego Boneta se dijo sorprendido al enterarse de los reportes sobre la hospitalización de Luis Miguel y le envió un mensaje de apoyo. Aquí sus palabras.

diego-boneta-reacciona-hospitalizacion-luis-miguelFoto: GettyImages

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¿Qué dijo Diego Boneta sobre Luis Miguel? El actor se mostró sorprendido por la noticia de su hospitalización y le envió un mensaje de apoyo. Más detalles aquí.

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