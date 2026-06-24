Asesinan a Balazos a Tres Hombres en un Camino Rural de Atlixco, Puebla

Dos hombres originarios del estado de Morelos y uno de Puebla, fueron localizados sin vida en la comunidad de Santa Lucía Cosamaloapan en Atlixco.

Guardia Nacional operativo en Puebla.Foto: N+

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Impactante hallazgo en Atlixco: tres hombres asesinados en un camino rural. Autoridades investigan posible ajuste de cuentas. ¿Qué está pasando en Santa Lucía Cosamaloapan?

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