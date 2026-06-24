Asesinan a Balazos a Tres Hombres en un Camino Rural de Atlixco, Puebla

La madrugada de este miércoles 24 de junio, tres hombres fueron asesinados a balazos en el municipio de Atlixco en Puebla. El ataque armado ocurrió en un camino rural de la comunidad de Santa Lucía Cosamaloapan, donde las víctimas fueron interceptadas por sujetos armados que viajaban a bordo de motocicletas.

De acuerdo con los primeros reportes, dos de los hombres eran originarios del estado de Morelos, mientras que el tercero era poblano; Además, se sabe que las tres víctimas portaban botas de hule.

Luego de escuchar las detonaciones, vecinos de la zona dieron aviso a los números de emergencia 9-1-1 por lo que al lugar arribaron elementos policiacos y paramédicos, quienes confirmaron que los tres hombres ya no contaban con signos vitales.

Investigan triple homicidio en Santa Lucía Cosamaloapan en Atlixco

La zona en Santa Lucía Cosamaloapan fue acordonada por las autoridades para permitir las diligencias correspondientes y el levantamiento de los cuerpos.

Aunque el móvil del crimen no ha sido confirmado, las autoridades no descartan que se trate de un ajuste de cuentas.

Cabe señalar que la comunidad de Santa Lucía Cosamaloapan ha registrado en los últimos años diversos hechos violentos y homicidios presuntamente relacionados con la operación de pandillas en la zona.

La Fiscalía General del Estado ya investiga el triple homicidio para identificar y detener a los responsables, en tanto a la identidad de los tres hombres sin vida, no han revelado los nombres.

Localizan restos humanos calcinados en el Periférico Ecológico de Puebla

La mañana de este miércoles fueron hallados restos humanos calcinados a la orilla de la lateral del Periférico Ecológico a la altura del Boulevard Carmelitas en la ciudad de Puebla, este hallazgo pone en alarma a la sociedad y a las autoridades debido a que sería la segunda vez en menos de una semana que se registra un hecho similar.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Encuentran Restos de Una Persona en un Coche Quemado sobre Periférico de Puebla

A solo unos tres kilómetros de distancia, el día lunes abandonaron un cuerpo al interior de un vehículo incendiándose, por lo que al llegar las autoridades, la víctima ya estaba quemada.

La Fiscalía General del Estado ya investiga ambos hallazgos para determinar si tienen relación entre ellos y poder dar con los responsables.

Con información de N+

MCS