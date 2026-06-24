Investigan como Feminicidio Asesinato de Mujer en Pesquería, Nuevo León

Una mujer de entre 35 y 40 años fue asesinada a balazos dentro de su domicilio en la colonia Las Haciendas, en Pesquería, durante la madrugada del miércoles.

Autoridades acordonaron la casa del feminicidio en pesqueriaFoto: Luis Mendoza

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Impactante feminicidio en Pesquería: mujer asesinada a balazos en su casa. Autoridades buscan a los responsables. Conoce los detalles de este caso.

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