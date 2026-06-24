Investigan como Feminicidio Asesinato de Mujer en Pesquería, Nuevo León

Autoridades estatales investigan como feminicidio la muerte de una mujer registrada durante la madrugada del miércoles 24 de Junio en el municipio de Pesquería. Los hechos ocurrieron en una casa ubicada en el cruce de las calles Hacienda Puerta Grande y Puerta Azul, en la colonia Las Haciendas, donde se desplegó un operativo de seguridad tras el reporte de detonaciones de arma de fuego.

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De acuerdo con la información preliminar, la víctima se encontraba al interior de su domicilio cuando presuntamente varias personas armadas llegaron hasta la casa. Según las primeras versiones, tocaron a la puerta y, al abrir, la mujer fue atacada con múltiples disparos por los agresores.

Tras cometer el ataque, los responsables huyeron del lugar a bordo de un vehículo, sin que hasta el momento se haya informado sobre personas detenidas relacionadas con este caso. Vecinos del sector alertaron a las autoridades luego de escuchar las detonaciones, lo que provocó la movilización de corporaciones de seguridad y cuerpos de auxilio.

A su llegada, los paramédicos revisaron a la víctima; sin embargo, confirmaron que ya no contaba con signos vitales debido a las lesiones provocadas por los impactos de arma de fuego.

Víctima permanece sin identificar

La mujer no fue identificada de manera oficial en el lugar de los hechos. De acuerdo con los primeros reportes, tendría una edad aproximada de entre 35 y 40 años.

Las autoridades informaron que al momento del hallazgo vestía un short color gris, una blusa blanca y sandalias rosas. Estos datos forman parte de las investigaciones para lograr su identificación y dar seguimiento al caso.

Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones y personal de Servicios Periciales acudieron al domicilio para recabar evidencias y comenzar con las diligencias correspondientes. La zona fue acordonada mientras los especialistas realizaban el levantamiento de indicios que permitan esclarecer el móvil del crimen.

Desde los primeros momentos, el caso fue abordado bajo el protocolo de feminicidio, por lo que las autoridades mantienen abiertas diversas líneas de investigación para determinar las circunstancias en las que ocurrió el ataque e identificar a los responsables.

Con información de Ray Elizalde/ Noticias N+

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