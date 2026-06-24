Investigan Muerte de Pasajero en Autobús de la Central de Monterrey

Personal de la Policía de Monterrey y del Departamento de Inteligencia de la corporación municipal mantienen una investigación en torno al hallazgo de una persona sin vida al interior de un autobús, en hechos ocurridos en la Central de Autobuses de Monterrey.

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El incidente se registró en la parte posterior de la terminal de central de Autobuses, ubicada en el centro de la ciudad de Monterrey. Tras el reporte, elementos de la Cruz Roja se movilizaron al sitio para brindar atención a una persona que se encontraba a bordo de la unidad de transporte.

De acuerdo con la información proporcionada en el lugar, los paramédicos revisaron a un hombre de aproximadamente 63 años de edad. Sin embargo, al momento de la valoración médica se confirmó que ya no contaba con signos vitales. Las primeras observaciones indican que el cuerpo no presentaba huellas visibles de violencia. Las autoridades señalaron que toda la información permanece sujeta a los resultados que arroje la autopsia de ley, la cual permitirá establecer con precisión la causa del fallecimiento.

Investigación en curso

Ante esta situación, agentes ministeriales fueron notificados para integrarse a las indagatorias correspondientes. Las autoridades mantienen un despliegue en el interior de la Central de Autobuses mientras se realizan las diligencias necesarias para esclarecer los hechos.

El operativo observado en el sitio está relacionado directamente con la muerte de este hombre, quien falleció mientras se encontraba en proceso de transportación a bordo del autobús. Las corporaciones de seguridad buscan descartar cualquier situación irregular que pudiera estar relacionada con el caso.

Según versiones de algunos testigos, varias personas permanecieron en el lugar para proporcionar información sobre lo ocurrido. Las autoridades recaban testimonios con el objetivo de conocer las condiciones en las que viajaba la víctima y determinar qué ocurrió antes de su fallecimiento.

Asimismo, se contempla la revisión de las cámaras de videovigilancia ubicadas tanto en el interior de la Central de Autobuses como en las áreas cercanas, con el fin de complementar la investigación.

Una vez que se recopilen evidencias y declaraciones, las autoridades podrán avanzar en el esclarecimiento del caso. Mientras tanto, la investigación continúa y se espera que los resultados periciales permitan determinar la causa de muerte del hombre de 63 años localizado sin vida dentro de la unidad de transporte.

Con información de Ray Elizondo/ Noticias N+

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