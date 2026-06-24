Investigan Muerte de Pasajero en Autobús de la Central de Monterrey

Un hombre fue encontrado sin vida al interior de un autobús en la Central de Autobuses de Monterrey. Paramédicos de la Cruz Roja confirmaron que ya no contaba con signos vitales

Autoridades se dieron cita en la Central de Autobuses de MonterreyFoto: N+

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Un pasajero de 63 años fue hallado muerto en un autobús de Monterrey. Sin signos de violencia, la autopsia revelará la causa. Investigación en curso.

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