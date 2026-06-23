Un Hombre Fue Atropellado por el Tren y Perdió Dos Extremidades

Servicios de emergencia atienden a una persona que resultó gravemente herida en la colonia Santa Mago de Puebla.

La víctima logró sobrevivir al accidente y fue trasladado al hospital.Foto: X @MTPNoticias

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Impactante accidente en Puebla: un hombre pierde dos extremidades tras ser atropellado por un tren en Santa Mago. Los servicios de emergencia ya están en el lugar. ¿Sobrevivirá?

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