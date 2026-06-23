Un Hombre Fue Atropellado por el Tren y Perdió Dos Extremidades

Una persona resultó gravemente herida tras ser presuntamente atropellada por un tren en la zona de Santa Mago, en la colonia Bosques de Amalucan, en la ciudad de Puebla.

La tarde de este martes 23 de junio habitantes de la zona reportaron intensa movilización de los cuerpos de emergencias tras el accidente.

Atienden a persona que fue atropellada por el tren en Bosques de Amalucan

Debido al impacto y al paso de la locomotora, la víctima sufrió lesiones de gravedad. Las autoridades no han confirmado si la persona logró sobrevivir o perdió la vida.

Se sabe que debido al paso del tren, fue embestido y perdió un brazo y una de sus piernas. El hombre fue reportado como incosciente y sin identificar.

Al accidente ocurrió entre las calles Laureles y San Alfonso de Santa Margarita en Puebla.

Con información de N+

JAPR