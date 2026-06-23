El Telescopio James Webb Explica Lluvias de Rubíes y Zafiros en Exoplaneta, ¿Cómo es Posible?

El telescopio espacial James Webb consiguió nuevos datos que explican por qué en el exoplaneta WASP-121-b llueven rubíes y zafiros

WASP 121-bWASP 121-b, el exoplaneta donde llueven rubíes y zafiros. Foto: Instituto Max Planck

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¿Sabías que en el exoplaneta WASP-121-b llueven rubíes y zafiros? El telescopio James Webb nos explica cómo las condiciones extremas hacen posible este asombroso fenómeno.

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El Telescopio James Webb Explica Lluvias de Rubíes y Zafiros en Exoplaneta, ¿Cómo es Posible?