Eclipse Total de Sol y las Perseidas Ocurrirán el Mismo Día de 2026, ¿Cómo Ver Este Espectáculo?

Este año ocurrirá un eclipse total de Sol que será visible en tres continentes. Como si no fuera suficiente, los afortunados que podrán ver este fenómeno habrán de ver cómo ocurrirá el mismo día que el pico de la lluvia de estrellas Perseidas.

España será el sitio más privilegiado para admirar este fenómeno astronómico.

Las Perseidas suelen ser la principal lluvia de estrellas del verano.

El eclipse de Sol que sorprenderá a tres continentes el 12 de agosto

Los eclipses son los reyes de los fenómenos astronómicos desde los albores de la humanidad. Mientras que los mayas llegaron a pronosticarlos con extraordinaria precisión, en el Mediterráneo estos fenómenos eran capaces de detener guerras.

Según cuenta Heródoto en su Historia, los ejércitos lidios y medos, que peleaban en la actual Turquía, acordaron la paz cuando un eclipse los sorprendió en el campo de batalla. Aquel eclipse ocurrió un 28 de mayo del año 585 antes de Cristo.

Y aunque este fenómeno astronómico ya no sea capaz de detener un conflicto armado, sigue ejerciendo una fascinación única sobre los seres humanos. De ahí la emoción que ha provocado el eclipse del próximo 12 de agosto del 2026.

El evento astronómico será visible con distintos grados de intensidad desde tres continentes: Norteamérica (donde será parcial en Canadá y Estados Unidos), Europa y el oeste de África. Solo cuatro países podrán disfrutar la versión total de este eclipse:

Groenlandia

Islandia

Portugal, en una pequeña fracción al noreste

España

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En este país, varias ciudades estarán en la umbra, la región más oscura del eclipse, donde la oscuridad será total por unos minutos:

La Coruña

Oviedo

Santander

Burgos

Bilbao

Zamora

Zaragoza

Y ese mismo día llegarán las “Lágrimas de San Lorenzo”, las Perseidas

Por si fuera poco, ese día también ocurrirá un fenómeno astronómico muy apreciado por los aficionados y los especialistas: la lluvia de estrellas Perseidas. Las llamadas “Lágrimas de San Lorenzo” suelen estar activas entre la tercera semana de julio y la penúltima de agosto.

Este año, la lluvia de estrellas tendrá actividad del 17 de julio al 24 de agosto, según la Sociedad Estadounidense de Meteoros. El pico de actividad de las Perseidas este 2026 llegará entre el 12 y el 13 de agosto.

Esto quiere decir que aquellos que admiren el eclipse total del 12 de agosto podrían observar, además, la lluvia de estrellas Perseidas al mismo tiempo. Por si fuera poco, el 12 de agosto del 2026 habrá luna nueva, por lo que nuestro satélite no habrá de interferir con la observación nocturna de la lluvia de estrellas.