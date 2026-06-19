Eclipse Total de Sol y las Perseidas Ocurrirán el Mismo Día de 2026, ¿Cómo Ver Este Espectáculo?

En el verano del 2026, el pico de la lluvia de estrellas Perseidas ocurrirá el mismo día de un eclipse total de Sol; te contamos dónde se podrá ver este fenómeno

Eclipse total de SolEclipse total de Sol se cruzará con el pico de las Perseidas. Foto: Reuters

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El 12 de agosto de 2026 será inolvidable: un eclipse total de Sol y el pico de las Perseidas en un mismo día. España, el lugar privilegiado para disfrutarlo. ¿Te lo vas a perder?

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