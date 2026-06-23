Menor Muere tras Ser Golpeada por Pelota durante Juego de Béisbol en Chiapas

La menor disfrutaba viendo el partido de béisbol cuando fue golpeada por una pelota en Tonalá, Chiapas

La menor disfrutaba como espectadora del partido y recibió un pelotazoFoto: Archivo
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