Menor Muere tras Ser Golpeada por Pelota durante Juego de Béisbol en Chiapas

Una menor de edad murió luego de ser golpeada por una pelota durante un partido de béisbol, en Tonalá, Chiapas; esto ocurrió.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos sucedieron este fin de semana cuando los servicios de emergencia fueron alertados por una persona lesionada en la ranchería El Arenal; por esta razón se dirigieron al lugar.

En el punto señalado se llevaba a cabo un juego de béisbol y encontraron a una joven asistente inconsciente, por lo que le brindaron los primeros auxilios. Sin embargo, los paramédicos de Protección Civil determinaron que era necesario su traslado.

Así que la joven de 17 años de edad fue enviada de urgencia al Hospital General de Tonalá, pero de camino a la clínica perdió la vida.

¿Cómo ocurrió el accidente en el juego de béisbol?

Los testigos refirieron que la joven identificada como Angeli “N”, se encontraba con sus seres queridos disfrutando del partido de béisbol.

Pero mientras se llevaba a cabo la séptima entrada del juego, la pelota fue a dar a la zona donde se encontraban los asistentes e impactó directamente contra la joven. Las personas que se encontraban cerca no dudaron en ayudarla.

No obstante, el golpe había sido demasiado fuerte, lo que hizo que Angeli perdiera el conocimiento.

Luego de confirmarse su fallecimiento, la comunidad de El Arenal y de La Laguna, de donde era originaria, lamentó su deceso y brindó su apoyo a sus seres queridos.

EPP