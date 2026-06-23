Accidente Deja 20 Lesionados en Carretera Transístmica, al Sur de Veracruz

Un percance carretero entre un camión de pasajeros y un volteo dejó al menos 20 personas lesionadas, tres de ellas de gravedad.

Accidente en Deja 20 Lesionados en Carretera Transístmica, al Sur de VeracruzFoto: Miguel Montes de Oca

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Impactante accidente en carretera Transístmica deja 20 lesionados, 3 graves. El choque frontal entre un autobús y un volteo moviliza a cuerpos de emergencia en Veracruz. Conoce más detalles.

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