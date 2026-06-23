Accidente Deja 20 Lesionados en Carretera Transístmica, al Sur de Veracruz

Durante la tarde de este lunes 22 de junio, se registró una intensa movilización por parte de corporaciones de seguridad y paramédicos debido a un fuerte accidente registrado en una carretera localizada en la zona sur de la entidad veracruzana, donde varias personas resultaron lesionadas, algunas de ellas de gravedad.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Carambola Deja una Persona Muerta y Lesionados en Autopista Orizaba-Veracruz

De acuerdo con los primeros reportes, la movilización respondió a un fuerte choque, el cual se registró entre un autobús de pasajeros y un camión tipo volteo. El impacto habría ocurrido de manera frontal sobre la carretera Transístmica.

Dicho accidente se registró a la altura del lugar conocido como El Tomito, en Cosoleacaque, municipio localizado en la zona sur del estado de Veracruz. De acuerdo con las primeras versiones, el conductor del volteo habría invadido el carril contrario.

Derivado de esta acción, se registró el percance y, posteriormente, el presunto responsable procedió a darse a la fuga. Se informó que las personas que resultaron lesionadas tras este accidente tuvieron que ser trasladadas a diversos centros hospitalarios de los municipios de Cosoleacaque y Minatitlán, resultando tres de ellos con heridas de gravedad.

No se ha dado a conocer la identidad de las personas lesionadas tras choque en carretera de Veracruz

El hecho se registró entre el camión de pasajeros marcado con número 0330 de la línea Sotavento, que cubría la ruta Acayucan directo Coatzacoalcos. Al lugar del percance carretero acudieron elementos de la Coordinación Regional de Protección Civil y Seguridad Pública para tomar conocimiento de los hechos.

Hasta este momento, no se ha dado a conocer la identidad de las personas que resultaron lesionadas tras este percance registrado sobre la carretera Transístmica, localizada en la zona sur de la entidad veracruzana.