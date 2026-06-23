Adulta Mayor Muere Arrollada frente a la Basílica de Guadalupe, en la GAM

Una adulta mayor perdió la vida al ser arrollada cuando salía de la Basílica de Guadalupe, en la alcaldía Gustavo A. Madero; la mujer usaba el cruce peatonal.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron esta tarde en el cruce de la calzada de Los Misterios y avenida Montevideo, en la colonia Tepeyac Insurgentes, cuando los servicios de emergencias fueron alertados por el accidente.

Al lugar acudieron de inmediato elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes se encargan de vigilar y resguardar el perímetro del templo religioso. En medio de la calle encontraron a la mujer inconsciente y con varias lesiones, por lo que pidieron apoyo médico.

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Los testigos y trabajadores de los lugares cercanos indicaron que luego del atropellamiento, impidieron que el conductor involucrado huyera. En tanto, varios minutos después del accidente, una ambulancia llegó, pero lamentablemente, la víctima ya no contaba con signos vitales.

Por está razón, la zona quedó acordonada y cubrieron el cuerpo de la mujer de aproximadamente 70 años de edad, para esperar la llegada del personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

En tanto, las personas que observaron cómo ocurrió el accidente, contaron a las autoridades que la víctima usaba el cruce peatonal que conecta la salida de la Basílica de Guadalupe con el otro lado de la calle.

Sin embargo, cuando iba a mitad de camino, la unidad tipo combi usada como transporte escolar la embistió y la arrastró varios metros, presuntamente por querer ganarle el paso al Metrobús que se dirige a la zona de Villa de Aragón.

El conductor fue presentado ante el Ministerio Público para deslindar responsabilidades, la adulta mayor se encuentra en calidad de desconocida.

EPP