Adulta Mayor Muere Arrollada frente a la Basílica de Guadalupe, en la GAM

La adulta mayor caminaba por el cruce peatonal cuando fue atropellada por una unidad de transporte escolar frente a la Basílica de Guadalupe

La adulta mayor perdió a vida al ser atropellada cuando usaba el cruce peatonalFoto: N+
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+