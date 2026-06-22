Accidente en Morelos, Zacatecas, Deja 2 Muertos y Varios Heridos; Esto Dicen Autoridades

Se registró la volcadura de un autobús en la carretera federal 45, a la altura del municipio de Morelos, en Zacatecas, dejó dos personas fallecidas y varios heridos, entre ellos peregrinos que provenían de Río Grande y Juan Aldama, quienes volvían de Chiapas.

“A mí como me dio, me lastimé el brazo y me corté, me corté el brazo y me hicieron unos… me pusieron unos puntos”, expresó una pasajera anónima.

Así es como una de las pasajeras lesionadas describió el daño que recibió en este accidente ocurrido en la madrugada de este 22 de junio.

De acuerdo con los pasajeros, provenían de una visita al sur de México, luego de una peregrinación a la Basílica de Guadalupe.

“Veníamos de Chiapas, es que de aquí siempre cada año hacemos una peregrinación a la villa y a la Virgen de Guadalupe, cada año, entonces era una peregrinación, pero siempre aprovechamos pues, para irnos de viaje más para arriba. El año pasado fuimos a Veracruz y pues todo muy tranquilo”, explicó la pasajera anónima.

Los lesionados compartieron que son originarios de Río Grande y Juan Aldama, la mayoría de ellos recibió atención médica en el lugar. Fue el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) el que informó que el Hospital General de Zacatecas activó de forma inmediata sus protocolos de atención y respuesta ante la llegada de personas lesionadas.

El conductor de la unidad escapó

Los pasajeros mencionaron que después de la volcadura, el chofer del camión ayudó a los pasajeros a descender, sin embargo, minutos después, ya nadie volvió a saber de él, por lo que mencionaron que escapó.

“Pues muy fatales, muy tristes, porque desgraciadamente fallecieron dos personas y estuvo, pues veníamos muy a gusto, de pasearnos y de pronto pues ya se desbocó el carro, y ya nos traía arrastrando. Pero pues pronto nos dieron auxilio y algunas personas ya están atendiéndolas, ya están atendidas, pero otras sí están graves, muy graves, y sí, murieron dos personas”

En cuanto a los heridos, se brindó atención médica a 9 pacientes ingresados, quienes permanecen en hospitalización. Además, hay acompañamiento integral a los familiares de las personas hospitalizadas, a través de acciones de apoyo como alimentación, cobijas e información permanente sobre el estado de salud de sus seres queridos.