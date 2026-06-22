Accidente en Morelos, Zacatecas, Deja 2 Muertos y Varios Heridos; Esto Dicen Autoridades

La volcadura de un autobús en Morelos, Zacatecas, con pasajeros que regresaban de Chiapas, dejó dos muertos y varios lesionados

Sirenas policíaFoto: N+

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Accidente en carretera 45: autobús vuelca en Morelos, Zacatecas, dejando 2 muertos y varios heridos. ISSSTE activa protocolos de emergencia. Conoce más.

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