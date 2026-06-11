Mueren Ahogados Dos Niños de Tres y Cuatro Años en Pinos, Zacatecas; Esto se Sabe

Autoridades acudieron hasta el lugar del accidente para auxiliar a los pequeños, sin embargo, ya era demasiado tarde. Los localizaron sin vida.

Accidente bordo ZacatecasFoto: Protección Civil Pinos

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Tragedia en Pinos, Zacatecas: dos niños de 3 y 4 años mueren ahogados en un bordo. Autoridades investigan las circunstancias del accidente.

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