Mueren Ahogados Dos Niños de Tres y Cuatro Años en Pinos, Zacatecas; Esto se Sabe

Una tragedia conmocionó a la comunidad de San Cayetano en Pinos, Zacatecas, donde dos menores perdieron la vida al ahogarse en un bordo. Se trata de Tadeo y Salvador, de cuatro y tres años.

Esto se sabe del fatal accidente

De acuerdo con la información compartida, perdieron de vista a los menores cuando estaban jugando cerca de su vivienda y, sus familiares, al notar la ausencia de estos comenzaron a buscarlos en los alrededores y zonas aledañas a la casa.

Al no hallarlos, solicitaron apoyo oficial. Elementos de la Friz llegaron al punto y centraron los trabajos de búsqueda en el bordo, zona de riesgo por sus aguas profundas y resbaladizas. Tras recorrer el área, los rescatistas localizaron a los pequeños, pero ya no presentaban signos vitales.

Los cuerpos fueron trasladados para los trámites legales correspondientes. Las autoridades estatales y municipales ya iniciaron las investigaciones para establecer las circunstancias exactas en que ocurrieron los hechos y determinar si existieron factores de riesgo o falta de medidas de seguridad en la zona.