Muere Policía y Tres Más Resultan Heridos Tras Agresión en Coecillo, Zacatecas

En Luis Moya, Zacatecas, se registró una agresión contra elementos de la Policía Estatal Preventiva que dejó a un oficial sin vida. Los hechos ocurrieron durante la noche de este domingo 7 de junio en un filtro de seguridad ubicado en la comunidad de Coecillo, donde los agentes fueron atacados mientras realizaban labores de vigilancia.

Autoridades estatales confirmaron la muerte de uno de los elementos que resultaron heridos durante la agresión. De acuerdo con información que ha trascendido, tres elementos estatales resultaron lesionados durante el ataque y fueron trasladados a hospitales de la región. Sin embargo, uno de ellos perdió la vida debido a la gravedad de las heridas, mientras que los otros dos fueron llevados posteriormente a un hospital de la capital zacatecana.

Foto: N+

De manera extraoficial, trascendió que en el lugar fue abatido uno de los presuntos agresores y que también fue asegurado un vehículo que aparentemente transportaba explosivos. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado estos datos ni han proporcionado detalles adicionales sobre el caso.

Violencia en Zacatecas

Sin embargo, las autoridades sí señalaron que esta es la segunda ocasión en que se registra una agresión de características similares en ese mismo punto y en la que existe relación con el uso de explosivos, una situación que pone en evidencia, nuevamente, sobre los riesgos que enfrentan los cuerpos de seguridad en esa zona del estado.

Aunque se presume que el resto de los atacantes logró escapar con dirección a la comunidad de San Jacinto, perteneciente al vecino estado de Aguascalientes, el gobernador de zacatecas señalo que los delincuentes si provienen y se refugian en la entidad vecina.

Tras el ataque, corporaciones de los tres órdenes de gobierno desplegaron un operativo de seguridad en la región. No obstante, no se informó sobre detenciones, aseguramientos adicionales o los resultados de las acciones implementadas.