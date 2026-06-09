Muere Policía y Tres Más Resultan Heridos Tras Agresión en Coecillo, Zacatecas

En la agresión resultaron heridos tres elementos estatales, lamentablemente uno de ellos falleció y dos de ellos fueron hospitalizados.

Patrullas ZacatecasFoto: N+

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Tragedia en Zacatecas: un policía muere tras ataque en Coecillo. Autoridades investigan posible uso de explosivos. Más detalles aquí.

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