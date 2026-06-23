Suman Cinco los Fallecidos por Tomar Alcohol Adulterado en Fiesta de 15 Años en Salamanca

Autoridades reportaron el fallecimiento de otra persona por intoxicación tras tomar alcohol adulterado en una fiesta de 15 años en Salamanca.

Varios de los intoxicados acudieron al Hospital de Salamanca.Foto: N+

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Cinco muertos tras consumir alcohol adulterado en una fiesta. Las investigaciones avanzan y hay detenidos.

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