Localizan Cuerpo en Río Pesquería Durante Búsqueda de Menor Desaparecido en Monterrey, NL

Autoridades de rescate localizaron el cuerpo de una persona mientras llevaban a cabo un operativo de búsqueda para localizar a Héctor, un menor de 14 años de edad que sigue desaparecido luego de ser arrastrado por una corriente en la colonia Valle Verde, en Monterrey, Nuevo León.

Este hallazgo sucedió durante la tarde de este domingo 21 de junio en el cauce del Río Pesquería, a la altura de La Providencia, a unos 60 kilómetros del punto inicial del operativo de búsqueda.

Según los elementos de Protección Civil de Nuevo León (PCNL), el cuerpo tendría rasgos, como el cabello, manos y estatura, similares al menor de 14 años que fue arrastrado por una corriente. Los rescatistas también mencionaron que el cauce y la trayectoria del arroyo concuerdan con la última vez que se vio al menor.

Investigarán identidad de cuerpo localizado en Río Pesquería

El director de Protección Civil de Nuevo León, Erik Cavazos, mencionó que ya se solicitó la presencia de peritos del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales (ICSP) para comenzar con las investigaciones correspondientes y poder trasladar el cuerpo localizado.

Será hasta que se realice una autopsia de ley cuando se determine la identidada de este cuerpo. Hasta el momento se desconoce si el operativo de búsqueda ha concluido, por lo que se espera que sea durantes las próximas horas que se brinden más detalles al respecto.