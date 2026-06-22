Localizan Cuerpo en Río Pesquería Durante Búsqueda de Menor Desaparecido en Monterrey, NL

Según rescatistas, el cuerpo tendría rasgos similares a los de Héctor, menor desaparecido en la colonia Valle Verde

Localizan cuerpo en Río PesqueríaFoto: PCNL

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Hallan cuerpo en Río Pesquería mientras buscan a Héctor, menor desaparecido en Monterrey. Rasgos coinciden, pero falta confirmar identidad. Más detalles pronto.

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