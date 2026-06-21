Accidente Deja Tres Heridos Durante Bloqueo por Falta de Luz en Guadalupe, Nuevo León

Tres vecinos del municipio de Guadalupe resultaron heridos mientras realizaban una protesta sobre el Blvd. Acapulco

Atropellan a vecinosFoto: N+

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Triple atropello en Blvd. Acapulco: vecinos protestaban por falta de luz cuando un auto los arrolló. Se espera que cámaras ayuden a identificar al culpable.

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