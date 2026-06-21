Accidente Deja Tres Heridos Durante Bloqueo por Falta de Luz en Guadalupe, Nuevo León

Al menos tres personas resultaron lesionadas mientras participaban en un bloqueo sobre el Bulevar Acapulco, en la colonia Hacienda San Miguel, en el municipio de Guadalupe, Nuevo León. Los hechos fueron reportados durante la tarde de este domingo 21 de junio.

El incidente ocurrió cuando un grupo de vecinos mantenía cerrada la circulación como forma de protesta, luego de pasar varios días sin el suministro de energía eléctrica en sus viviendas. Para impedir el paso de los automovilistas, los manifestantes colocaron una cuerda de lado a lado de la avenida.

Investigan accidente durante protesta en Guadalupe

Durante la manifestación, un camión que circulaba por la zona se atoró con la cuerda, lo que provocó que esta se tensara repentinamente y jalara a varias personas que la sostenían, haciéndolas caer al pavimento. Tras lo ocurrido, testigos intentaron detener al conductor de la unidad; sin embargo, huyó de este punto.

Hasta el momento se desconoce la identidad y el estado de salud de las personas lesionadas, aunque se informó que se trataría de una mujer y dos hombres, quienes presentaron diversas heridas tras la caída. Las autoridades ya se encuentran investigando este hecho para tratar de localizar al supuesto responsable.