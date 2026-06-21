Ataque a Balazos Deja dos Motociclistas Heridos en Santa Catarina, Nuevo León

Dos motociclistas resultaron heridos tras ser atacados a balazos por sujetos que lograron escapar en la colonia Industrial del Poniente, en el municipio de Santa Catarina.

MotociclistasFoto: N+

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Ataque a balazos en Santa Catarina deja dos motociclistas heridos. Los agresores escaparon tras disparar al menos siete veces. Las víctimas fueron trasladadas al hospital. ¿Qué está pasando en la colonia Industrial del Poniente?

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