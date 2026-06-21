Ataque a Balazos Deja dos Motociclistas Heridos en Santa Catarina, Nuevo León

Una intensa movilización de cuerpos de seguridad y auxilio se registró la mañana de este domingo 21 de junio en la colonia Industrial del Poniente, luego de que dos hombres fueran atacados con arma de fuego mientras se desplazaban a bordo de una motocicleta.

De acuerdo con los primeros reportes, las víctimas fueron sorprendidas por sus agresores, quienes abrieron fuego en su contra y posteriormente huyeron del lugar antes de la llegada de las autoridades.

Elementos de la Policía de Santa Catarina acudieron al sitio tras recibir el reporte de detonaciones y confirmaron que había dos personas lesionadas por impactos de arma de fuego.

Testigos señalaron haber escuchado al menos siete detonaciones, lo que provocó alarma entre vecinos del sector. Tras el ataque, paramédicos de Protección Civil Jaguares brindaron atención prehospitalaria a los heridos mientras se realizaban las primeras investigaciones en la zona.

Trasladan a victimas a hospital

Las víctimas fueron identificadas como Gerardo Mendoza, de 32 años, y Marcos Moreno, de 26 años. Ambos presentaban heridas producidas por arma de fuego, por lo que fueron estabilizados por los cuerpos de emergencia antes de ser trasladados en ambulancia a un hospital para recibir atención médica especializada.

La zona fue acordonada por elementos policiacos para permitir las labores de investigación y la recolección de indicios por parte de las autoridades correspondientes.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas relacionadas con el ataque, mientras que las autoridades continúan con las indagatorias para determinar el móvil de la agresión e identificar a los responsables.