Muere Adulto Mayor Durante Incendio en Vivienda de Guadalupe, NL; Hay Cinco Lesionados

Rubén Castillo Sampayo, de 65 años, falleció durante un incendio registrado la madrugada de este domingo en una vivienda de Guadalupe, Nuevo León, donde otras cinco personas resultaron lesionadas.

Bomberos GuadalupeFoto: N+

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Tragedia en Guadalupe: Rubén Castillo Sampayo, de 65 años, muere en incendio que dejó 5 lesionados, incluidos 2 niños. Conoce los detalles de este lamentable suceso.

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