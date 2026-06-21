Muere Adulto Mayor Durante Incendio en Vivienda de Guadalupe, NL; Hay Cinco Lesionados

Un hombre de 65 años perdió la vida la madrugada de este domingo luego de quedar atrapado en un incendio que consumió gran parte de una vivienda en la colonia Valle Hermoso 2, en el municipio de Guadalupe, Nuevo León.

La víctima fue identificada como Rubén Castillo Sampayo, de 65 años, quien no logró salir del domicilio ubicado sobre la calle Valle de Guadalquivir 113 cuando comenzó el siniestro.

De acuerdo con información de Protección Civil de Nuevo León, el reporte del incendio fue recibido alrededor de las 01:57 horas. Al llegar al lugar, los cuerpos de auxilio encontraron que el fuego ya había sido controlado por elementos de Bomberos de Guadalupe, por lo que iniciaron labores de búsqueda al interior de la vivienda.

Durante el recorrido, los rescatistas localizaron a Rubén Castillo Sampayo sin signos vitales dentro del inmueble. Según el informe oficial, vecinos del sector ayudaron a evacuar a otros ocupantes de la casa antes de la llegada de las autoridades.

5 lesionados mas por incendio

Además del fallecimiento del adulto mayor, el incendio dejó cinco personas lesionadas, entre ellas dos menores de edad. Los afectados presentaban quemaduras de primer y segundo grado y síntomas de intoxicación por inhalación de humo, por lo que recibieron atención prehospitalaria mientras arribaban unidades de emergencia para su traslado.

Entre los lesionados se encuentran Julián Adrián Salas Castillo, de 2 años; Natalia Lucía Salas Castillo, de 9 años; Yessica Natali Salas Abregón, de 28 años, quien sufrió quemaduras en aproximadamente el 30 por ciento de su cuerpo; Armandina Tamez Guerrero y Adrián Castillo Tamez, de 33 años.

Las autoridades informaron que el fuego consumió por completo tres habitaciones y una estancia en la planta alta, además de un cuarto y la sala en la planta baja, así como diversos muebles y electrodomésticos. Hasta el momento, se desconocen las causas que originaron el incendio.