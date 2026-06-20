Buscan a Héctor, Menor Desaparecido tras ser Arrastrado por Corriente en Monterrey, NL

Autoridades de rescate iniciaron un operativo de búsqueda para tratar de localizar a un adolescente, de 14 años de edad, quien fue arrastrado por una corriente de agua en calles de la colonia Valle Verde, en el municipio de Monterrey, Nuevo León. Los hechos ocurrieron durante la tarde del 19 de junio, momento donde el Área Metropolitana registró un cambio climático repentino, provocando intensas lluvias.

Según testigos, el menor intentaba rescatar una sandalia que había sido arrastrada por el agua, pero la fuerza de esta corriente terminó por llevarse también al menor. De inmediato se solicitó el apoyo de autoridades de rescate para comenzar con un despliegue de autoridades y poder localizarlo.

Al sitio arribaron elementos de Protección Civil de Monterrey y del estado, quienes comenzaron a vigilar diversos puntos cercanos para tratar de ubicar al menor. Debido a que la noche cayó, el operativo de búsqueda fue suspendido momentáneamente, pero fue reanudado durante la mañana de este sábado 20 de junio.

Desplegarán operativo de búsqueda a municipios aledaños

Los elementos de seguridad se encuentran desplegados sobre el arroyo Topo Chico, a la altura de la avenida Fidel Velazquez. A este operativo también se unieron autoridades del Ejército Mexicano y de la Policía de Monterrey, quienes se encuentran recorriendo el área con ayuda de varios drones.

El menor desaparecido fue identificado como Héctor, de 14 años, quien portaba un short de color negro y una playera blanca. Se espera que este operativo de búsqueda continúe durante todo el día y es posible que se extienda hasta municipios como San Nicolás de los Garza y Pesquería.