Buscan a Héctor, Menor Desaparecido tras ser Arrastrado por Corriente en Monterrey, NL

El adolescente fue arrastrado por una corriente de agua cuando intentaba rescatar una sandalia en la colonia Valle Verde

Buscan a menorFoto: PCNL

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Héctor, un adolescente de 14 años, fue arrastrado por una corriente en Valle Verde, Monterrey. Rescatistas y el Ejército continúan su búsqueda. Infórmate sobre los esfuerzos desplegados.

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