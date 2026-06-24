Hoy Inician Pagos de Comemos Todos en Junio 2026: ¿Qué Días Depositan y Cómo Checar Saldo?

Hoy iniciaron los pagos del programa de Comemos Todos en junio 2026, y si estás a la espera de tu apoyo económico, acá te decimos cuándo depositan y cómo checar tu saldo de la tarjeta Wuzi para que sepas qué día cobrarás y podrás hacer uso de tus recursos.

Recientemente terminó la dispersión de Mujeres con Bienestar en Edomex en junio, y ahora miles de beneficiarios se preparan para recibir su pago del apoyo de la Secretaría de Bienestar de Quintana Roo, dirigido para hombres y mujeres mayores de 18 años y a menores de edad de 15 a 17 años que sean jefes o jefas de familia.

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¿Cuándo paga Comemos Todos en junio 2026?

La gobernadora del estado de Quintana Roo, Mara Lezama, informó que el pago del programa Comemos Todos, el cual corresponde a la segunda dispersión del apoyo económico de 1,490 pesos, se realizará del 24 al 26 de junio 2026, es decir que caerá en estas fechas:

Miércoles 24 de junio.

Jueves 25 de junio.

Viernes 26 de junio.

Será en estos días cuando los beneficiarios recibirán su apoyo en su tarjeta Wuzi y podrán hacer uso de los recursos para comprar productos que conforman la Canasta Básica directamente en los establecimientos participantes que son:

Chedraui.

Soriana.

Súper Aki.

Willys.

¿Cómo checar saldo de Comemos Todos en junio 2026?

Antes de acudir a comprar los productos a las tiendas autorizadas, es importante consultar el saldo de la tarjeta Wuzi y para hacerlo los beneficiarios del programa deben comunicarse al teléfono 998 387 0944; Zona Norte 983 835 1364; Zona Sur 983 832 7862; WhatsApp 983 103 8742.

También pueden darle seguimiento a su depósito del apoyo económico de Comemos Todos en la siguiente página programas.ketherlife.com/comemostodos. Ahí deberán ingresar su número de cliente y CURP, no es necesario tener el NIP.

PPP