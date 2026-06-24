Hoy Inician Pagos de Comemos Todos en Junio 2026: ¿Qué Días Depositan y Cómo Checar Saldo?

Para que consultes tu saldo de Comemos Todos, checa cuándo pagan y cómo checar si ya te depositaron en tu Tarjeta Wuzi

Checa cuándo pagan el apoyo de Comemos Todos y cómo checar tu saldo de la tarjeta WuziEl programa de Comemos Todos paga 1,490 pesos bimestrales. Foto: Mara Lezama
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