Sistema Cutzamala Hoy: Así Está el Nivel de Presas este 24 de Junio de 2026

El inicio de la temporada de lluvias 2026 en el país ha comenzado a beneficiar directamente al Sitema Cutzamala, responsable de aportar el 26% del agua potable que se consume en el Valle de México, tanto en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex). Te decimos cuánta agua tiene este importante sistema hídrico y el nivel de presas que lo conforman, hoy 24 de junio de 2026.

La infraestructura, que integra procesos de almacenamiento, potabilización y distribución, registra una tendencia de recuperación gradual frente a los niveles críticos observados en años anteriores.

Según los reportes más recientes del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México y la Conagua, el almacenamiento total ha alcanzado el 68.62% de su capacidad. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, plataformas digitales y en vivo, a través de la señal de N+ FORO.

Niveles de presas del Sistema Cutzamala

El último reporte oficial señala variaciones en los niveles de almacenamiento de las tres presas fundamentales que integran el Sistema Cutzamala:

Valle de Bravo: Se posiciona como el cuerpo de agua con mayor nivel, operando al 77.42% de su capacidad, con un registro de 305.328 millones de metros cúbicos.

Villa Victoria: Presenta un almacenamiento del 64.07%, lo que equivale a 305.328 millones de metros cúbicos.

El Bosque: Registra actualmente el 55.66% de su capacidad, contando con 112.658 millones de metros cúbicos de agua.

En conjunto, el nivel de almacenamiento actual de las presas del Cutzamala es de 536,979,000 millones de metros cúbicos, y tienen un nivel total de 782,521,000 millones de cúbicos.

Con información de N+