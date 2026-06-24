Sistema Cutzamala Hoy: Así Está el Nivel de Presas este 24 de Junio de 2026

Así está el nivel del Sistema Cutzamala y de las presas que lo conforman hoy, 24 de junio de 2026

Presa Valle de Bravo del CutzamalaTrabajadores retiran lirio que se acumula en las orillas de la Presa Valle de Bravo. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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El inicio de la temporada de lluvias beneficia al Sistema Cutzamala, alcanzando el 68.62% de su capacidad. Infórmate sobre el estado actual de las presas hoy, 24 de junio de 2026.

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