Ataque Armado en Portal del Roble Deja un Hombre Herido en Ciudad Juárez, Chihuahua

Durante la madrugada de este miércoles 24 de junio, un hombre resultó lesionado por impactos de arma de fuego tras un ataque armado registrado en la colonia Portal del Roble, en Ciudad Juárez.

De acuerdo con las primeras versiones, los hechos ocurrieron en una vivienda ubicada en el cruce de las calles Puerto Nuevo León Norte y Puerto Durango, donde la víctima se encontraba junto a otro hombre que presuntamente se dedicaba a la venta de droga.

Según los reportes preliminares, sujetos armados arribaron hasta el domicilio y comenzaron a disparar contra ambas personas que se encontraban en el lugar.

Durante la agresión, uno de los hombres presuntamente sacó un arma de fuego y respondió al ataque disparando contra los agresores, para posteriormente huir del sitio.

El otro masculino resultó lesionado por impactos de bala, situación por la que un familiar realizó el reporte al número de emergencias 911.

Fiscalía inició investigaciones tras el ataque

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal acudieron al lugar y confirmaron el hecho violento, por lo que procedieron a resguardar la escena y solicitar el apoyo de las demás corporaciones.

Posteriormente, agentes de la Fiscalía General del Estado comenzaron con las primeras investigaciones y el levantamiento de evidencia en el área donde ocurrió el ataque.

Paramédicos de Rescate arribaron al sitio para brindar atención médica al hombre herido, quien posteriormente fue trasladado a recibir atención hospitalaria.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas en relación con este hecho violento ocurrido en el suroriente de Ciudad Juárez.