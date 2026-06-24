Ataque Armado en Portal del Roble Deja un Hombre Herido en Ciudad Juárez, Chihuahua

Un hombre resultó herido por disparos de arma de fuego tras un ataque armado en la colonia Portal del Roble.

Ataque armado portal del robleFoto: N+

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Ataque armado en Portal del Roble deja un herido en Ciudad Juárez. La víctima fue trasladada al hospital tras el ataque. Fiscalía investiga. Más detalles en la nota.

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