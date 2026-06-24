Asesinan a Presunta Intendente del Hospital Regional de Pénjamo Afuera del Edificio

La noche del pasado martes se registró el asesinato de una mujer que presuntamente se dedicaba a la intendencia en el Hospital General Regional de Pénjamo.

Presunta Intendente del Hospital Regional en Pénjamo Fue Asesinada Afuera del EdificioN+

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Impactante asesinato en Pénjamo: una mujer, presunta intendente del Hospital Regional, fue baleada al salir de su turno. Conoce los detalles de este trágico suceso.

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