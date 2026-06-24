A las 10:30 de la noche una mujer, presuntamente empleada de intendencia del Hospital General Regional de Pénjamo, fue asesinada al salir de turno a unos metros de la puerta del edificio médico.

El homicidio ocurrió sobre la calle Santos Degollado, donde el cuerpo sin vida quedó tirado junto a su vehículo, con al menos un impacto de bala en la cabeza.

Compañeros intentaron salvar su vida pero no pudieron evitarlo

Paramédicos y personal del hospital, al percatarse del ataque, salieron para brindar atención y trasladar a su compañera al interior del hospital.

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Sin embargo, la víctima ya no presentaba signos vitales, por lo que se tuvo que notificar a la Fiscalía General del Estado de Guanajuato. Agentes estatales llegaron al lugar para realizar las indagaciones pertinentes y abrir una carpeta de investigación.

Los responsables del ataque huyeron a bordo de una motocicleta

El crimen lo habría cometido una persona abordo de otra motocicleta quien le dio alcance a la víctima sólo para dispararle y enseguida huir, sin ser detenido.

Elementos del Servicio Médico Forense (SEMEFO) fueron los encargados de hacer el levantamiento del cuerpo para trasladarlo a un anfiteatro en Guanajuato.