Triunfo de México Contra Chequia Reúne a 100 Mil Tapatíos en La Minerva

Jalisco terminó con una jornada positiva tras el partido de México contra Chequia, sin incidentes mayores y una afluencia importante de aficionados en la glorieta La Minerva, de acuerdo con autoridades.

Según el Gobierno de Jalisco, posterior al partido se registró la presencia de 50 mil personas en La Minerva; sin embargo, la cifra incrementó a las pocas horas, ya que acudieron hasta el punto los aficionados del Fan Festival y de otras zonas de Guadalajara. Tal como el corredor Chapultepec.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Mexicanos y Extranjeros Festejan en el Centro de Guadalajara el Triunfo de la Selección

¿Cuántas personas festejaron el triunfo de la Selección Mexicana en La Minerva?

Protección Civil de Jalisco informó que, en total, 100 mil aficionados celebraron en conjunto el triunfo de la Selección Mexicana contra Chequia, quedando como el primer lugar de su grupo y calificando para la siguiente fase.

“Estamos extasiados, nunca habíamos vivido esto. Yo estoy feliz, nunca había vivido esto, es un privilegio para nosotros los de Guadalajara”, dijo Claudia, una aficionada que festejó en La Minerva.

Cabe mencionar que se prevé una participación más grande el jueves 25 de junio, pues se llevará a cabo un concierto gratuito de Alejandro Fernández, Julión Álvarez y Alfredito Olivas, en La Minerva.



