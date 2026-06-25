Triunfo de México Contra Chequia Reúne a 100 Mil Tapatíos en La Minerva

Los jaliscienses celebraron con música y baile, logrando la participación de miles de familias en un mismo lugar.

Festejo MinervaFoto: Facebook Pablo Lemus

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¡Celebración histórica en La Minerva! 100 mil tapatíos vibraron con el triunfo de México sobre Chequia. Música, baile y unidad en Guadalajara.

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