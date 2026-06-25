Temblor en México Hoy 25 de Junio 2026: Magnitud y Ubicación de Sismos este Jueves

Conoce aquí la magnitud y ubicación de los sismos registrados en las últimas horas en México hoy, 25 de junio de 2026

Sismos en MéxicoPersonas desalojan edificios por sismo en CDMX. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Hoy, 25 de junio de 2026, México registra sismos importantes. Descubre la magnitud y ubicación de los temblores mayores a 4.0 en nuestro reporte completo.

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