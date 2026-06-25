Temblor en México Hoy 25 de Junio 2026: Magnitud y Ubicación de Sismos este Jueves

Este jueves, 25 de junio de 2026, se han registrado varios sismos en México. Te decimos la magnitud y epicentro de los temblores de hoy.

Como todos los días, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) da a conocer el reporte de la sismicidad en nuestro país y detalla la magnitud y epicentro de los movimientos telúricos, aunque la mayoría son imperceptibles y por eso no se activa la alerta sísmica.

En N+ te damos el reporte de los temblores de magnitud mayor a 4.0, aunque se han registrado de menor intensidad durante la jornada de hoy. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, plataformas digitales y en vivo, a través de la señal de N+ FORO.

Sismos hoy en México

Durante la madrugada de hoy, el Sismológico informó sobre varios sismos en el país, los de magnitud mayor a 4.0 registrados en las últimas horas son:

A las 00:6 horas, se reportó un sismo de magnitud 4.4 a 22 km al suroeste de Puerto Escondido, Oaxaca, a 4.9 km de profundidad.

Con información de N+.