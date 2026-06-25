¿Qué Causó los Terremotos en Venezuela? Científicos Explican Motivo de Fuertes Sismos

Los recientes terremotos registrados en Venezuela ocasionaron afectaciones en varias regiones, en N+ te compartimos qué causó los sismos, según expertos.

Especialistas en Ciencias de la Tierra del Centro Helmholtz de Geofísica señalan que los movimientos telúricos están relacionados con la interacción constante entre importantes placas tectónicas que convergen en el norte de Sudamérica.

Los últimos terremotos en Venezuela causaron diversos daños y pérdidas humanas, en N+ te informamos qué ha pasado: No Deja de Temblar: ¿Cuántas Réplicas Van de los Terremotos en Venezuela?.

Los sismos se produjeron en una zona donde la Placa del Caribe y la Placa Sudamericana mantienen un contacto permanente. La presión acumulada por el desplazamiento de estas estructuras geológicas libera energía de manera repentina, generando terremotos que pueden sentirse en amplias zonas del territorio venezolano y en países vecinos.

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Esta es la causa de los fuertes sismos

Los científicos explicaron que la región presenta una actividad sísmica recurrente debido al movimiento relativo entre ambas placas. Este proceso ocurre desde hace millones de años y continúa modificando lentamente la superficie terrestre.

También, los del Centro Helmholtz de Potsdam indicaron que los recientes eventos podrían estar relacionados con dos rupturas sísmicas ocurridas con apenas segundos de diferencia. Sin embargo, otros organismos especializados analizan la posibilidad de que se tratara de un único proceso tectónico de gran magnitud.

Las mediciones realizadas por distintos centros de monitoreo internacional reportaron magnitudes superiores a 7, consideradas capaces de provocar daños significativos dependiendo de la profundidad del evento y la cercanía a zonas pobladas.

Los investigadores señalaron que los terremotos registrados recientemente podrían ubicarse entre los más intensos ocurridos en la región durante el último siglo. Aunque Venezuela no experimenta grandes terremotos con frecuencia, la historia sísmica del país muestra antecedentes relevantes.

FBPT