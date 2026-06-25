¿Qué Causó los Terremotos en Venezuela? Científicos Explican Motivo de Fuertes Sismos

Venezuela fue sacudida por fuertes terremotos; expertos revelan a qué está ligada la actividad sísmica en este país

Fuertes sismos en VenezuelaEquipos de rescate caminan en medio de los edificios derrumbados. Foto: AFP

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