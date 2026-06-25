Adiós, Alligator Alcatraz: ¿Por Qué EUA Cierra Centro de Detención de Migrantes de Trump?

El Gobierno de Florida, en Estados Unidos de América (EUA), anunció hoy, 25 de junio de 2026, el cierre del centro de detención de migrantes Alligator Alcatraz; esto es lo que se sabe sobre el fin del polémico lugar, impulsado por el presidente Donald Trump.

Ron DeSantis, gobernador de Florida, informó este jueves que Alligator Alcatraz cerrará luego de haber ejecutado casi 21,000 deportaciones.

Alligator Alcatraz se convirtió en un emblema de la política migratoria del presidente Trump y de Florida.

¿Por qué cierra Alligator Alcatraz?

"Hoy tiene cero detenidos. Ha ayudado a retirar a muchas personas peligrosas de las calles y a sacarlas no solo del estado de Florida, sino de Estados Unidos de América”, afirmó el gobernador de Florida en una conferencia de prensa, este jueves.

DeSantis apuntó que “los detenidos que estaban aquí siguen bajo custodia federal” y que “los esfuerzos de desmovilización en estas instalaciones están en marcha".

Algunos medios estadounidenses habían adelantado que Alligator Alcatraz -centro inaugurado en julio de 2025, luego de una visita de Trump- iba a cerrar en junio de 2026, por el costo, estimado en más de un millón de dólares diarios.

Además, el lugar generó demandas de grupos ambientalistas y defensores de migrantes, quienes denunciaron opacidad en el manejo del centro, daños y abusos.

Sin embargo, este jueves, Ron DeSantis insistió en que Alligator Alcatraz , construido en medio de pantanos habitados por reptiles en el Parque Nacional de los Everglades, siempre se concibió como algo temporal, y que Florida recibirá un reembolso del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), tras el presupuesto aprobado por los republicanos en el Congreso federal.

DeSantis subrayó que desde el principio dijo que el centro era “una solución de emergencia, que sería temporal, que una vez que el DHS tuviera la capacidad para manejar a estos inmigrantes ilegales, particularmente a los inmigrantes ilegales criminales, ellos podrían hacerlo".

En tanto, Tom Homan, conocido como el Zar de la frontera de Trump, destacó, en la conferencia de prensa, el liderazgo de Florida, que concentra un 40% de los arrestos migratorios a nivel nacional bajo los acuerdos que permiten a los departamentos de policía locales cooperar con el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por su siglas en inglés).

Alligator Alcatraz, el centro de detención migrante que se construyó en 8 días

RMT