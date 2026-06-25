Adiós, Alligator Alcatraz: ¿Por Qué EUA Cierra Centro de Detención de Migrantes de Trump?

Ron DeSantis, gobernador de Florida, informó este jueves que Alligator Alcatraz cerrará luego de haber ejecutado casi 21,000 deportaciones.

Alligator Alcatraz, en FloridaCentro de detención de migrantes Alligator Alcatraz, en Florida. Foto: Reuters | Archivo

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Alligator Alcatraz, el centro de detención migrante de Trump, cierra tras 21,000 deportaciones. Descubre por qué Florida decide cerrar este polémico lugar.

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