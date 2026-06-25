Video de Terremoto Ahora en Japón: Así se Vivió el Fuerte Sismo

Un fuerte sismo en Japón captado en video generó alerta; así pasaron el fuerte movimiento telúrico

Sismo en JapónEn Japón, se registró un sismo, este 25 de junio de 2026. Foto: Reuters
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