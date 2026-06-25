Video de Terremoto Ahora en Japón: Así se Vivió el Fuerte Sismo

Un terremoto sacudió el noroeste de Japón, lo que provocó alerta entre la población; el momento en que ocurrió el fuerte sismo fue capturado en video; así se vivió.

Además de que causó momentos de tensión entre la población, hubo suspensión temporal de algunos servicios de transporte. A pesar de la intensidad del movimiento telúrico, las autoridades descartaron el riesgo de tsunami.

Videos compartidos en redes sociales muestran cómo las viviendas se sacudieron con fuerza durante varios segundos; la región de Tohoku fue una de las zonas más afectadas.

The Japan Meteorological Agency says the magnitude 6.9 quake occurred off the coast of Iwate Prefecture and had an intensity of upper 6 on the Japanese scale of zero to 7 in the hardest-hit areas in the hardest-hit areas of Aomori Prefecture. https://t.co/bZpiKm94yl pic.twitter.com/dnuBDdKgKK — NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) June 25, 2026

¿Dónde ocurrió el terremoto en Japón?

De acuerdo con las autoridades meteorológicas japonesas, el epicentro se localizó frente a la costa de la prefectura de Iwate, a una profundidad aproximada de 50 kilómetros. El sismo fue percibido en diversas zonas del noreste del país y activó protocolos de emergencia para evaluar posibles afectaciones.

La prefectura de Aomori fue una de las áreas que experimentó la mayor intensidad. Según a escala sísmica utilizada en Japón, el nivel registrado fue lo suficientemente fuerte como para dificultar que las personas permanecieran de pie.

Tras el movimiento telúrico, el Gobierno japonés puso en marcha un centro de coordinación para recopilar información y supervisar la situación en las zonas afectadas. Las autoridades señalaron que se mantienen listas para desplegar acciones de apoyo en caso de ser necesarias.

Hasta las primeras horas posteriores al sismo, los reportes oficiales indicaban que no había personas lesionadas ni daños estructurales de gran magnitud.

FBPT